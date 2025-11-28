У тимчасово окупованому Криму, на аеродромі Саки, ЗСУ уразили командно-диспетчерський пункт управління РФ, місця зберігання ударних БПЛА "Оріон" та декілька об’єктів протиповітряної оборони противника.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗС України. За словами військових, в результаті вдалого відпрацювання уражено кілька важливих цілей противника, у тому числі зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 та Панцир-С1.
"Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з підрозділами ССО ЗС України провели успішну операцію. У результаті - на аеродромі Саки уражено командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних БПЛА "Оріон" та декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1. Також було уражено установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу", - розповіли військові.
На відео, яке оприлюднили ВМС, можна побачити кадри ураження ворожих цілей.
"Послаблення бойових можливостей ворога - ще один крок до перемоги!", - наголошують у ЗСУ.
Удари по РФ - деталі
Як писав УНІАН, в ніч на 25 листопада великий десантний корабель в порту Новоросійська був уражений дронами, коли перебував біля причалу військово-морської бази. Під час атаки російська ППО активно працювала по цивільній інфраструктурі Новоросійська - сталися неодноразові влучання ракет комплексу "Панцир" по житлових будинках. Згодом стало відомо, що уражений корабель перемістили двома буксирами. Дослідник Том Байк припустив, що це великий десантний корабель проєкту 1171.