Більшість американців категорично проти вторгнення в Іран і Гренландію, - опитування

86 відсотків респондентів виступають проти використання США військової сили для придбання Гренландії.

Більшість американців виступають проти військового захоплення Гренландії, а також вважають, що США не повинні вживати військових дій у протестах в Ірані. Про це свідчать дані опитування Університету Куїнніпіак, пише The Hill.

Так, опитування показало, що 86 відсотків респондентів виступають проти використання США військової сили для придбання Гренландії. Тільки 9 відсотків підтримують такий крок.

При цьому, згідно з опитуванням, 55 відсотків респондентів виступають проти спроб США придбати Гренландію, а 37 відсотків підтримують.

Відео дня

Крім того, 7 з 10 респондентів вважають, що США не повинні втручатися в справи Ірану, в той час як 18 відсотків висловилися за втручання. 12 відсотків респондентів не мали думки з цього питання.

Опитані демократи і незалежні виборці (79 і 80 відсотків відповідно) в переважній більшості вважають, що США слід утриматися від втручання в справи Ірану, якщо під час демонстрацій будуть вбиті протестувальники. 7 відсотків демократів і 11 відсотків незалежних виборців заявили, що підтримують військове втручання.

Серед республіканців розрив скорочується: 53% заявляють, що не хочуть військового втручання, а 35% вважають, що США повинні активніше брати участь у справах Ірану.

Американці також в основному підтримують парламентський контроль на випадок, якщо президент Трамп направить війська для боротьби з передбачуваними іноземними ворогами США. Ще 70% респондентів заявили, що Конгрес повинен схвалити запит президента про війну, з цим згодні 95% демократів, 78% незалежних і 54% республіканців.

Опитування Quinnipiac проводилося по телефону серед 1133 зареєстрованих виборців з 8 по 12 січня. Похибка становить 3,7 процентних пункти.

Військові плани США

Як писав УНІАН, Данія направила військове підкріплення до Гренландії на тлі заяв про можливу анексію острова з боку США. У свою чергу Гренландія звернулася до Великої Британії за допомогою через загрозу з боку США.

Також на тлі публічних погроз Дональда Трампа про можливий удар по Ірану США почали виводити частину персоналу зі своїх військових баз на Близькому Сході в якості запобіжного заходу через зростання напруженості. Ізраїльські джерела припускають, що Трамп вже прийняв принципове рішення про операцію.

Вас також можуть зацікавити новини: