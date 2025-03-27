Трамп перетворює Путіна з ізгоя на партнера, - Sky News

У Вашингтоні вперше за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну заговорили про пом'якшення санкцій, а не про їхнє посилення.

Президент США Дональд Трамп прагне змінити статус диктатора Володимира Путіна – з ізгоя на партнера, пише Sky News.

Цей момент має велике значення: вперше за понад три роки Вашингтон не посилює санкції проти Москви, а навпаки – заговорив про їх зняття. Це найконкретніше підтвердження зближення США та Росії, а також чіткий сигнал про наміри Трампа будувати з Путіним партнерські відносини.

Поки що йдеться лише про часткове послаблення обмежень, що дозволить повернути російський експорт продовольства та добрив на світові ринки.

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Варто зазначити, що російські продукти харчування та добрива завжди були формально виключені із санкційного списку Заходу. Проте фактичні труднощі з експортом виникли через відключення російських банків від системи SWIFT.

Через це платежі затримувалися, а транзакції супроводжувалися високими комісіями, навіть у торгівлі з дружніми країнами. Москва прагне, щоб санкції зняли з Россільгоспбанку – ключового державного сільськогосподарського банку – та відновили його доступ до SWIFT.

Можна вважати, що це лише невелике послаблення санкційного режиму. Однак такий крок матиме серйозне символічне значення.

Західні союзники України були єдині у створенні санкційного фронту проти Москви. Але тепер один із найпотужніших прихильників цієї політики починає її демонтаж.

Крім того, виникає занепокоєння, що Кремль використає цю поступку на свою користь – наприклад, домагаючись зняття обмежень на постачання сільськогосподарської техніки.

Ці обмеження були запроваджені через те, що деякі компоненти тракторів і комбайнів можуть бути використані у військових цілях.

Чи є гарантія, що такі деталі не опиняться у виробництві зброї? Вашингтон може довіряти Москві, але Київ, безумовно, цього не зробить.

Ще одна проблема для України та її європейських союзників – те, що Путін, схоже, отримує ці поступки, не зробивши жодних значних кроків назустріч.

Так, Росія погодилася на морське припинення вогню. Але воно далеке від повноцінного миру, а подібна домовленість уже існувала в рамках Чорноморської зернової ініціативи ще з липня 2022 року.

Москва вийшла з цієї угоди у 2023 році, аргументуючи це труднощами з експортом продовольства та добрив – і тепер знову повертається до тих самих вимог. Водночас атаки в Чорному морі й так значно скоротилися, а український експорт зерна майже повернувся до довоєнного рівня.

Таким чином, морське припинення вогню навряд чи суттєво вплине на сам конфлікт. Однак ця угода важлива для Вашингтона та Москви. Для Трампа це можливість заявити про крок назустріч миру. Для Путіна – перший крок на шляху до зняття ізоляції.

Трамп і Путін - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну вдалося вплинути на деяких людей Трампа.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому… Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", - пояснив президент України.

Водночас видання The Telegraph писало, що президент РФ руйнує надії Трампа на швидке перемир'я в Україні. Деякі джерела видання кажуть, що президент США починає сердитися через триваючі ракетні та безпілотні атаки, що відбуваються, попри обіцянки обох сторін про міні-перемир'я.

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