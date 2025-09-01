У серпні на руці Трампа помітили великий синець, що стало приводом для спекуляцій.

Президент США Дональд Трамп відреагував на чутки про нібито свою смерть. У своїй соцмережі Truth Social він запевнив, що почувається добре.

"У житті не почувався краще", - написав Трамп.

Чутки про смерть президента США з'явилися на тлі його тимчасової відсутності на публіці наприкінці серпня. Тоді деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що у Трампа нібито виявили смертельне захворювання.

Відео дня

У Forbes писали, що під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мен в Овальному кабінеті 25 серпня на тильному боці правої руки президента США помітили великий синець. Пізніше його помітили з товстим шаром макіяжу на місці цього синця.

Спершу в Білому домі заявили, що посиніння на руці Трампа були викликані "частими рукостисканнями". Про це говорив і сам президент США.

Пізніше Білий дім опублікував лист Шона Барбабелли, який є особистим лікарем Трампа. У його звіті йшлося про те, що у президента США діагностовано хронічну венозну недостатність, яка є доброякісним і поширеним захворюванням, особливо в людей, старших за 70 років.

Трамп хоче розгорнути американські приватні армії в Україні

Раніше The Telegraph писало, що президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками про можливе залучення американських приватних військових компаній до операцій в Україні. Згідно з таким планом, вони будуватимуть укріплення, бази і захищатимуть американські інтереси в країні.

Джерело в уряді Британії розповіло журналістам, що американські ПВК фактично стануть "черевиками США" в Україні, що саме собою є стримувальним фактором для російського диктатора Володимира Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: