'Світ назавжди змінився': фон дер Ляєн зробила заяву після погроз Трампа щодо Гренландії

Дипломат не вірить у те, що відносини між США та Європою швидко повернуться до колишньої форми.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до "постійної" незалежності від США, назвавши ворожість президента Дональда Трампа до союзників розривом, який можна порівняти за масштабами з "шоком Ніксона" 1971 року, передає Axios.

За її словами, реакція Європейського Союзу на погрози щодо Гренландії буде "непохитною, єдиною та пропорційною".

Фон дер Ляєн наголосила, що торговельна угода між США та ЄС, яка була укладена минулого літа та названа Трампом на той час "найбільшою в історії", буде під загрозою, якщо Вашингтон реалізує свої плани.

Відео дня

"У політиці, як і в бізнесі, угода є угодою. І коли друзі тиснуть один одному руки, це має щось означати", - додала дипломат.

Також вона відкинула надію на те, що відносини швидко повернуться до колишньої форми та попередила, що "гра на час" лише поглибить вразливість Європи.

Політик сказала, що її заклики до європейської "незалежності" минулого року спершу були сприйняті скептично, але "менш ніж за рік навколо цього сформувався реальний консенсус". За її словами, швидкість та масштаб потрясінь терміну Трампа підтвердили її правоту.

"Звичайно, ностальгія є частиною нашої людської історії, але ностальгія не поверне старий порядок", - зауважила фон дер Ляєн.

Крім того, очільниця Єврокомісії попередила, що Трамп, погрожуючи Гренландії, "занурює нас" у "низхідну спіраль", яка вигідна РФ та Китаю.

Політик додала, що ЄС готує великий інвестиційний пакет для підтримки місцевої економіки та інфраструктури Гренландії, а також має намір посилити партнерство в галузі безпеки з такими країнами, як Велика Британія, Канада, Норвегія та Ісландія.

Фон дер Ляєн підкреслила, що така криза змушує ЄС переглянути свою стратегію безпеки, яка ґрунтується на принципі, що "суверенний народ сам вирішує своє майбутнє".

"Світ назавжди змінився, і ми маємо змінюватися разом з ним", - підсумувала глава Єврокомісії.

Що таке "шок Ніксона"?

Шоком Ніксона називали наслідки низки економічних заходів, серед яких заморожування заробітної плати та цін, надбавки до імпорту та одностороннє скасування прямої міжнародної конвертованості долара в золото, що запровадив президент США Річард Ніксон 15 серпня 1971 року у відповідь на зростаючу інфляцію.

Плани Трампа щодо Гренландії - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на конфлікт навколо Гренландії. За його словами, Україна поважає суверенітет Данії та підтримує її територіальну цілісність.

"Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу, почула у форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться. І дуже вірю, що не буде якихось великих загроз", - наголосив глава держави.

Водночас ЗМІ повідомляли, що НАТО обмежило обмін розвідданими з США через ситуацію з Гренландією. Зокрема інсайдер альянсу зазначив журналістам, що плани Трампа "створюють напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО".

За його словами, співробітники більше не "спілкуються відкрито" на тлі зростаючих побоювань, що інформація потрапить до Трампа і буде використана при спробі США захопити Гренландію силою.

Вас також можуть зацікавити новини: