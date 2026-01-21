Без Путіна не обійшлося: Медведєв назвав мету Трампа в Гренландії

У Москві впевнені, що американський президент намагається косплеїти свого російського кумира.

Претензії Дональда Трампа на Гренландію не пов'язані з загрозою від Китаю або РФ. Насправді він просто хоче бути схожим на російського диктатора Володимира Путіна і увійти в історію як збирач земель. Про це в своєму телеграм-каналі написав екс-президент РФ Дмитро Медведєв.

Він зазначив, що "боягузливі" європейці "від страху" намагатимуться переконати Трампа піти на певний компроміс щодо Гренландії, наприклад, передати острів у довгострокову оренду США з правом розробляти корисні копалини і будувати військові бази.

Однак, на думку Медведєва, Трампу потрібно не це, і "всі все розуміють".

"Йому потрібно зафарбувати на картах світу острів у зірково-смугастий колір (вже й карта ним опублікована, включаючи Канаду з Венесуелою) і стати в один ряд з батьками-засновниками. Хочеться навічно залишитися в історії. І одночасно стати як Президент Росії", – написав він.

На думку Медведєва, Трамп поспішає в питанні анексії Гренландії, оскільки "його час невблаганно спливає".

"Питання перш за все в тому, яку ціну готовий заплатити нинішній господар Білого дому для досягнення цієї мети. Ліквідація НАТО - це вам не викрадення іноземного лідера, зрадженого своїми соратниками в ослабленій країні. І, нарешті, чи дозволять Трампу зробити це", - додав колишній російський президент.

Як писав УНІАН, минулого тижня Трамп виставив Європі ультиматум, вимагаючи передати Гренландію США і погрожуючи торговими митами в разі відмови.

На думку оглядачів, гренландська криза стала справжнім подарунком для Москви, оскільки замість скоординованої протидії російській агресії країни НАТО опинилися на межі внутрішнього територіального конфлікту. Фокус уваги Заходу змістився з України на Гренландію.

Також Трамп фактично виконує ту роботу, яку не зміг виконати Путін – розвалити НАТО.

Скандал навколо Гренландії вже має прямі негативні наслідки для України. Угода про післявоєнне відновлення України, яку Київ і Вашингтон планували підписати під час Економічного форуму в Давосі, тепер відкладена на невизначений термін. Ця угода мала зробити Трампа більш зацікавленим у підтримці України в рамках мирного врегулювання.

