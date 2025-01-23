Москва дорікнула США в отриманні грошей за ленд-ліз.

У Кремлі заявили про незгоду з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що Росія "допомогла" виграти Другу світову війну. Відповідну заяву зробив сьогодні на брифінгу речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Москва не згодна з висловлюванням Трампа про допомогу з боку Росії в перемозі США у Другій світовій війні", - заявили РІА-новини.

Як зазначається, Пєсков акцентував на тому, що найбільшу ціну в боротьбі з фашизмом у роки Другої світової війни заплатив СРСР.

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"При цьому прес-секретар президента нагадав, що допомога США під час Другої світової війни була бізнесом, вони отримували виплати за ленд-ліз, які завершилися тільки за Путіна", - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що Пєсков зробив ще кілька заяв. Зокрема, про західні санкції щодо РФ: "Недружні дії щодо Росії матимуть наслідки".

Також, за словами Пєскова, Москва продовжує контактувати з керівництвом Сирії з "всіх актуальних питань, але не став коментувати повідомлення про те, що Сирія має намір розірвати договір про оренду РФ порту Тартус.

Крім того, як зазначив Пєсков, телефонна розмова Путіна з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом поки що не планується, але може бути узгоджена "за лічені години".

Що говорить Трамп про Росію

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче нашкодити Росії і що він "любить російський народ". Крім того, він зазначив, що у нього "дуже хороші" стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп додав також, що Росія "допомогла нам виграти" Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 млн життів. Зараз, за словами Трампа, економіка РФ зазнає краху, і він рекомендує Путіну "домовитися і припинити війну". Таким чином Трамп пригрозив Росії серйозними санкціями, якщо російський диктатор не погодиться закінчити війну.

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