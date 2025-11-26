Президент США не знайшов у злитій розмові нічого поганого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що скандальний витік телефонної розмови спецпредставника Стіва Віткоффа з помічником кремлівського диктатора Путіна Юрієм Ушаковим не містить нічого незвичного та відображає "стандартну роботу перемовника".

За словами Трампа на борту Air Force One, Віткофф лише виконував свою функцію і міг давати аналогічні поради як Москві, так і Києву.

"Ні, [запису] я не бачив... Це стандартна річ, розумієте? Йому потрібно продати це Україні. Він має "продати" Україну Росії. Це те, що робить парламентер. Ви маєте сказати: "Дивіться, вони хочуть ось це. Вам потрібно переконати їх у цьому". Це дуже стандартна форма переговорів", - заявив Трамп.

Він додав, що "може собі уявити", що Віткофф говорив аналогічні речі й українській стороні, оскільки кожна зі сторін має робити поступки.

Витік розмови Віткоффа з Кремлем - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що витік цієї розмови засвідчив близькість Віткоффа до Москви та його підігрування Кремлю. Передбачувані поради головному зовнішньополітичному помічнику кремлівського диктатора Юрію Ушакову щодо того, як поводитися з Трампом та як вести переривчастий мирний процес, виглядають вкрай незручно.

Крім того, ми також розповідали про реакцію Дмитрієва на матеріал Bloomberg. Він написав, що це "фейк" і додав, що нібито це спрямовано на те, щоб зірвати "мирну угоду".

