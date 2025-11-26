Радник Путіна вважає, що це прихильники війни хочуть зірвати ухвалення мирної угоди.

Видання Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови радників російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва та Юрія Ушакова, які обговорювали, як за допомогою спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа видати російську "мирну угоду" за американську. Дмитрієв вже відреагував в соцмережі Х на публікацію видання.

Зокрема, він написав, що це "фейк" та додав, що нібито це спрямовано на те, щоб зірвати "мирну угоду".

"Фейк. Чим ближче ми підходимо до миру, тим відчайдушнішими стають прихильники війни", - написав він.

Окрім цього допису, Дмитрієв також зазначив, що війна приносить прибуток, тому ті, хто на ній заробляють й здійснюють атаки проти "мирного плану".

"Ті, хто заробляє на війні, і "глибинна держава" спрямовують величезні бюджети на атаки проти мирного плану та дискредитацію тих, хто прагне миру — тому що війна приносить прибуток. Люди миру не мають ані PR-машини, ані медіабюджету — тож медійні наративи схиляються на бік тих, хто хоче війни. Втім, правда переможе, і мир усе ж буде встановлений", - додав в новому повідомленні радник Путіна.

"Мирний план" США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своєму спеціальному посланнику Стіву Віткоффу зустрітися з президентом Путіним у Москві, де він представить мирний план. Трамп висловив надію, що роботу над ним буде незабаром завершено. Президент США не виключив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, коли угода про припинення війни в Україні буде остаточною або ж перебуватиме на фінальній стадії.

Також ми писали, що журналісти The Guardian проаналізували "мирний план" США й помітили, що в тексті є росіянізми. Зокрема, в третьому пункті в кількох місцях формулювання здаються дивними для англійської мови, але традиційними для російської. В Білому домі підтвердили, що посланець російського президента Кирил Дмитрієв розробляв пропозицію разом із спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

