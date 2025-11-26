Богдан Фролов

Спеціальний посланник президента США продемонстрував відсутність досвіду в дипломатії.

Відсутність досвіду у спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, схоже, болісно проявилася після витоку безпрецедентної телефонної розмови з високопоставленим чиновником Кремля. Хто і навіщо його злив - питання для майбутнього. Важливо розуміти, що дипломатія найчастіше працює ефективно саме далеко від уваги преси - де, щоб домогтися прогресу, іноді доводиться загравати з неприємними лідерами або йти на не найприємніші обіцянки.

Але навіть з урахуванням усіх цих застережень, передбачувані поради Віткоффа головному зовнішньополітичному помічнику кремлівського диктатора Юрію Ушакову щодо того, як поводитися з Трампом і як вести переривчастий мирний процес, виглядають вкрай незграбно, пише The Telegraph.

Він дає Путіну рекомендації перед розмовою з президентом США - щедріше розсипати компліменти - і потім пропонує російському лідеру використати щодо України угоду, схожу на ту, що поклала край бойовим діям у Газі.

"Я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моє переконання. Я сказав президенту, що вірю в це", - заявив Віткофф, згідно із записом розмови, вивченим і розшифрованим Bloomberg.

"Чи говорив він це виключно заради Ушакова - дипломатичні лестощі? Чи він дійсно вважає, що країна, яка почала незаконне вторгнення в Україну, "завжди хотіла миру"? Можливо, найбільш тривожним моментом є його репліка про те, що Путіну варто було б поговорити з Трампом перед майбутньою зустріччю в Білому домі з Володимиром Зеленським, президентом України", - йдеться в матеріалі.

На той момент позиція американського президента щодо Путіна посилювалася. Але після того дзвінка 16 жовтня Трамп оголосив, що незабаром зустрінеться з російським президентом у Будапешті - зустріч так і не відбулася. Він також охолов до ідеї відправки крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Другий дзвінок, який також опинився в розпорядженні видання, показує, як російська сторона бачить можливість для маніпуляцій: вона передає американцям свою позицію і не бере на себе жодних зобов'язань. Тим паче, залишається невідомим, чи був спецпосланець президента США настільки ж люб'язним і з українськими посадовцями - і чи давав він їм такі самі поради, як залишатися у прихильності його боса або як випереджати росіян.

Але витік розмови з радником Путіна знову ставить під сумнів прогрес у мирних переговорах і демонструє межі розуміння Віткоффом Росії та її керівництва. Він натякає на те, що він занадто близький до Москви і недооцінює загрозу, що виходить від Путіна, пише ЗМІ.

Той факт, що витік міг виходити від росіян, українців, безлічі європейських союзників або суперників усередині його власної адміністрації, лише підкреслює, що стиль Віткоффа - "думати нестандартно" - може швидко перестати працювати.

Інші новини про роль Віткоффа в переговорах

Раніше УНІАН повідомляв, що Віткофф поїде до Москви представити "мирний план" Путіну. За словами Трампа, залишилося узгодити лише кілька розбіжностей щодо запропонованого "мирного плану". Він із нетерпінням чекає зустрічі із Зеленським, але вже коли все буде готово.

Крім того, ми також розповідали, як у Трампа писали "мирний план" для України. Перший проєкт плану почали писати посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час зворотного перельоту з Близького Сходу.

