Про Луїзу Розову весь світ дізнався із розслідування Олексія Навального.

Російська діджейка Луїза Розова, яку називають «таємною третьою донькою» Володимира Путіна, влаштувала в Москві публічний концерт у популярному нічному клубі.

Читайте такожАвтор розслідування про "дочку Путіна" поговорив з нею в Clubhouse і поставив "найголовніше запитання"Про це йдеться у сюжеті «Секретних матеріалів».

За словами відвідувачів концерту, Луїза приїхала до клубу на машині зі спецномерами, із закладу вивели журналістів та блогерів, а під час виступу територія охоронялася співробітниками спецпідрозділу МВС Росії.

У клубі ж заявили, що все це – брехня, і що запросили дівчину зіграти, аби підтримати її через булінг у мережі.

«Таємна донька» Путіна: що ще відомо

Про Луїзу Розову весь світ дізнався із розслідування Олексія Навального.

Як стверджують журналісти, дівчина – донька мешканки Петербургу Світлани Кривоногих.

У жінки нібито були стосунки з Путіним, завдяки чому вона отримала частку у банку «Росія», елітну нерухомість та гірськолижний бізнес.

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Автор: УНІАН