Органи пересаджували пацієнтам з вигаданими іменами.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії оприлюднило інформацію, що за уряду колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова державна лікарня, ймовірно, виконувала незаконні операції з пересадки органів.

Про це пише Euractiv.

За останні два роки державна лікарня провела 14 операцій з пересадки нирок від живих донорів. У документах зазначено, що всі донори - бідні "племінники" з України та Молдови, а одержувачі - їхні багаті "дядьки" з таких країн, як Ізраїль, Японія та Оман.

При цьому влада встановила, що чимало "дядечків", які отримали нирки, використовували вигадані особистості.

Читайте такожМОЗ: цього року усіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперуватимуть в УкраїніОкрім того, один високопосадовець з уряду отримав таким чином печінку.

Міністерство охорони здоров'я заявляє про вагомі підстави вважати, що донори та реципієнти насправді не були родичами, як того вимагає болгарський закон.

Хоча підозри щодо порушень правил трансплантації у країні існують вже давно, це перший раз, коли про підтвердження випадків такої практики серйозно заговорив уряд.

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Переклад: Катерина Комолова