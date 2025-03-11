У Кремлі визнали, що навіть без допомоги США Україна зможе протистояти російському вторгненню ще довгий час.
Як заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, в Україну "завезено стільки зброї, що її вистачить на багато місяців після зупинки поставок".
Він також вважає, що навіть якщо Ілон Маск відключить Україну від Starlink, то в Києві зможуть швидко знайти альтернативу.
Прессекретар Кремля також закликав не поспішати "надягати рожеві окуляри щодо дій США", додавши, що Росія завжди має бути готовою відстоювати свої інтереси.
Тим часом у Держдумі РФ закликали вдарити по Україні "Орєшніком" у відповідь на масовану атаку дронів.
"Рішення за Верховним головнокомандувачем, але, думаю, буде не зайвим запустити "Орєшнік". Краще навіть не один", - заявив депутат Андрій Картаполов.
Допомога США Україні
Українські військові засмучені тим, що США призупинили військову допомогу Україні, проте стверджують, що знайдуть спосіб продовжувати боротьбу з РФ.
Полковник Ігор Губаренко, екс-комбриг 110-ї бригади також висловлював упевненість, що Україна зможе надалі воювати без американської допомоги.
"Вони не дали й половини тієї допомоги, яку обіцяли. Але ми ж воюємо? Це наша держава... Військові сподіваються тільки на себе, на того, хто ліворуч, праворуч, і хто в тилу - все інше військових не цікавить", - підкреслював він.