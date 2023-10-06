Рішення про те, який шлях оберуть Штати, ще немає.

У США шукають альтернативні варіанти фінансування військової допомоги Україні на тлі хвилювань у Палаті представників. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість використання для цього грантової програми Держдепу.

Про це пише Politico. Зазначається, що на цю можливість Байден натякнув 4 жовтня, коли заявив, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Проте давати інші коментарі американський лідер не став.

Один із чиновників розповів виданню, що ці слова Бадйен стосуються "існуючих повноважень фінансування", які раніше були надані адміністрації Конгресом і дозволяють надавати Україні додаткову підтримку "трохи довше, якщо Конгрес не діятиме".

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У США розглядають, зокрема, використання іноземного військового фінансування. Йдеться про програму, яка надає гранти чи позики для допомоги країнам-партнерам у придбанні озброєння та оборонного обладнання. Її проводить Державний департамент США. Проте навіть якщо Америка скористається фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен схвалити додаткове фінансування для допомоги Україні.

Існує ще один варіант – адміністрація Байдена може звернутися до Конгресу із проханням перенаправити фінансування з бюджету Пентагону на підтримку України. Таку думку висловив офіційний представник американського оборонного відомства. Проте піти таким шляхом Штати зможуть лише з дозволу законодавців.

Водночас представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер наголосив, що рішення про те, який шлях обере департамент, ще немає.

"Перенаправлення – це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перенаправлення, як способу підтримки безпеки України. Ми як і раніше прагнемо працювати з Конгресом над додатковим документом щодо України та отримати повний бюджет", – сказав він.

Ситуація у США

Після того, як 4 жовтня Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, робота цього органу фактично стала. Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова казала, що Палата представників повернеться до роботи не раніше 10 жовтня.

Тепер мають відбутися вибори нового спікера. Вже відомі імена двох кандидатів на цей пост. Це лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз та Джим Джордан (Республіканська партія). Джордан є прихильником Трампа і нещодавно також заявив, що у Штатів є важливіші питання, ніж допомога Україні – проблема на кордоні та кримінал на вулицях.

Також ЗМІ пишуть, що висунути свою кандидатуру на цей пост може і колишній президент США Дональд Трамп, відомий своїми скандальними заявами щодо війни в Україні.

У звʼязку з цими подіями залишається під питанням схвалення Конгресом фіансування для подальшої підтримки Україні. Джо Байден наголосив, що допомога Києву – в інтересах американців.

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