Гегсет знову не братиме участі в засіданні 'Рамштайна', - Politico

Джерела заявили, що адміністрація президента США сподівається, що Європа візьме на себе зобов’язання щодо постачання зброї Україні.

Міністр оборони США Піт Гегсет знову пропустить засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться цього тижня. Про це повідомляє Politico з посиланням на двох американських чиновників.

За словами співрозмовників видання, США стануть однією з небагатьох країн, які не направили високопоставленого чиновника з міністерства оборони на засідання у форматі "Рамштайн". Вони заявили, що нерегулярна участь Хегсета у зустрічах у цьому форматі протягом останнього року свідчить про зміну пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа.

Джерела розповіли журналістам, що замість Гегсета у віртуальному засіданні візьме участь керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі. За словами співрозмовників видання, адміністрація Трампа все більше розраховує на те, що Європа візьме на себе зобов'язання щодо поставок зброї Україні.

У виданні нагадали, що 13 квітня у засіданні у форматі "Рамштайн" у віртуальному форматі візьмуть участь понад 50 міністрів оборони країн, прихильних до підтримки України. Зустріч вестимуть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і глава Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі, які взяли на себе координацію групи після того, як адміністрація Трампа відмовилася від лідерської ролі.

Також на засіданні не буде присутній головнокомандувач силами НАТО, американський генерал Алексус Грінкевич. Замість нього до зустрічі долучаться його заступник, маршал авіації Великої Британії Джонні Стрінгер, та німецький генерал-майор Ульф Хесслер.

Пентагон пов'язав проблеми із запасами зброї з допомогою Україні

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що нинішні проблеми країни з військовими запасами є наслідком дій попередньої адміністрації. Зокрема, глава Пентагону сказав, що це стосується рішення експрезидента США Джо Байдена передати Україні зброю.

Хегсет повідомив, що тепер США переглядають підходи до використання військових ресурсів.

