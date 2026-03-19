В Пентагоні заявили про проблеми з запасами зброї й пов'язали це з допомогою Україні

Очільник Пентагону заявив, що новий законопроєкт про фінансування має забезпечити належне поповнення запасів і зміцнення обороноздатності США.

Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що ніншні проблеми країни з військовими запасами є наслідком дій попередньої адміністрації. Про це Гегсет заявив під час брифінгу в Пентагоні в четвер, 19 березня.

Зокрема, міністр оборони США зазначив, що це стосується рішення експрезидента США Джо Байдена передати Україні зброю.

"Ми досі маємо справу з тією ситуацією, яку створив Джо Байден, яка призвела до вичерпання запасів і відправлення їх не нашим власним збройним силам, а в Україну", - сказав Гегсет.

Очільник Пентагону повідомив, що тепер США переглядають підходи до використання військових ресурсів.

"Зрештою, ми вважаємо, що наразі ці боєприпаси краще витратити в наших власних інтересах", - заявив він.

За словами Гегсета, новий законопроєкт про фінансування має забезпечити належне поповнення запасів і зміцнення обороноздатності США.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник програми генерал Космічних сил США Майкл Гетлейн заявив, що вартість розробки перспективної системи протиракетної оборони США, яка має назву "Золотий купол", зросла до 185 мільярдів доларів. Зазначається, що це на 10 мільярдів доларів більше, ніж планувалося раніше. Сума у 185 мільярдів доларів охоплює те, що Гетлейн назвав "об'єктивною архітектурою". Це система повних можливостей, яка буде реалізована протягом наступного десятиліття.

Також ми писали, що армія США витрачає обладнання на мільйони доларів на перехоплення куди дешевших іранських дронів типу Shahed. Як зазначає Wion, вартість виробництва іранського дрона типу Shahed-136 оцінюється в діапазоні від 20 000 до 50 000 доларів, тоді як для перехоплення цих дронів Військово-морські сили США часто використовують ракету SM-2 вартістю 2,1 мільйона доларів за постріл. До того ж, американці в боротьбі з іранськими "Шахедами" застосовують систему протиповітряної оборони Patirot. Зазначається, що одна ракета до нього коштує від 3,5 до 5 мільйонів доларів. Окрім цього, США використовують ракети Standard Missile-6 (SM-6), вартість яких становить 4,3 мільйона доларів для боротьби з більш складними загрозами.

Вас також можуть зацікавити новини: