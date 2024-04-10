Найближчими днями у Палати представників буде останній шанс підтримати Україну цього року.

Найближчими днями у Палати представників Конгресу США буде останній шанс підтримати Україну цього року. Про це у своїй статті для Financial Times пише оглядач Едвард Люс.

Він зазначає, що деякі однопартійці спікера Майка Джонсона погрожують йому відставкою в разі, якщо той винесе на голосування законопроект щодо фінансової допомоги Києву. При цьому Джонсон так само прагне залишитися спікером, як і прохолодно ставиться до України.

"Дональд Трамп каже, що Україна повинна поступитися Донбасом і Кримом Росії в обмін на припинення вогню — результат, який він нав’яже в перший день свого президентства. Деякі республіканці все ще хочуть постачати Україні зброю. Але вони в меншості. Праві республіканці сприймають Україну як ворога, а Росію як друга. Визначення такої позиції як ізоляціоністської є лінивим і неправильним. Вона активно проросійська", - зазначає автор.

Він важає, що президентство Трампа змінить зовнішню політику США на користь російського диктатора Володимира Путіна.

"Різниця між підтримкою України чи Росії настільки ж критична для майбутнього американської демократії, як і для європейської безпеки. Це боротьба за те, чи захищати захід як ідею чи підривати. Як і більшість республіканців, Джонсон спочатку був шанувальником черчиллівської непокори президента України Володимира Зеленського. ... Джонсон змінив свою думку після останнього безрезультатного голосування у вересні. Раптом кожен долар для України став доларом менше для безпеки кордону США", - пише журналіст.

За його словами, "драматична зміна" Джонсона має мало спільного з викладеними ним причинами, адже США можуть легко дозволити собі продовжувати фінансувати Україну - при 113 мільярдах доларів за останні два роки щедрість Америки становить менше 1 відсотка федеральних витрат за цей час. При цьому Вашингтон не субсидує НАТО, а Європа витратила на Україну більше, ніж США.

"Найближчими днями Джонсон представить, що, безсумнівно, буде останнім шансом Конгресу цього року підтримати Україну. ... Насправді він стоїть перед простим вибором: допоможи Зеленському або догодь Трампу. Неможливо зробити і те, і інше", - резюмує автор.

Допомога США Україні - останні новини

Днями спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що збирається внести допомогу України на розгляд. При цьому він побіцяв "важливі нововведення" у відповідному документі.

За словами Джонсона, Вашингтон може надати Києву допомогу у виді позики. Крім того, спікер висловився на підтримку закону, що уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні.

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