Дрон-камікадзе, який атакував базу Британії на Кіпрі, мав російське обладнання, - Times

Він влучив у RAF Akrotiri і мав російську навігаційну систему, це викликало занепокоєння щодо впливу Москви на Близькому Сході.

1 березня авіабазу RAF Akrotiri на Кіпрі атакував дрон-камікадзе, оснащений російським військовим обладнанням. Про це повідомляє The Times. За даними видання, дрон містив навігаційну систему Kometa-B російського виробництва, вперше виявлену у дронах, перехоплених українською протиповітряною обороною в грудні.

Британська військова розвідка вже надіслала вилучені компоненти до лабораторії у Великій Британії для подальшого аналізу. Як зазначає видання, вважається, що атаку здійснили бойовики "Хезболли" з Лівану.

Це є першим доказом використання російського обладнання в конфлікті на Близькому Сході. Автор зазначає, що це викликає занепокоєння щодо зростаючого впливу Москви на регіональні війни, особливо після повідомлень про передачу Росією розвідданих Ірану для атак на американські військові сили.

Президент США Дональд Трамп під час виступу на борту літака Air Force One у суботу заявив журналістам:

"Якщо подивитися на те, що сталося з Іраном минулого тижня, то навіть якщо вони отримують інформацію, це їм не дуже допомагає"

Андрій Келлін, посол Росії у Великій Британії, у суботу підтвердив позицію Москви щодо конфлікту. Він наголосив, що його країна "не є нейтрадьною" у цій війні, додавши, що Росія "підтримує Іран", пишуть ЗМІ.

Сер Річард Найтон, начальник штабу оборони Великобританії, наголосив: "Не має сумнівів у тому, що Росія передавала розвідінформацію Ірану. Це вісь, на яку ми маємо звернути увагу". Він пояснив, що тісна співпраця між Іраном і Росією робить їхні військові сили більш боєздатними і небезпечними, через що Великобританія має залишатися готовою до можливих загроз.

Наразі існують побоювання, що британські військові об'єкти, включаючи вертоліт Wildcat, які прибули на Кіпр, можуть стати мішенню для Ірану, пишуть ЗМІ.

У суботу Великобританія оголосила про розширення своїх військових можливостей на Близькому Сході. Зокрема, HMS Prince of Wales, другий авіаносець класу Queen Elizabeth, може бути відправлений у Перську затоку протягом п’яти днів, що значно скорочує мінімальний термін підготовки, зазначає автор.

Міністерство оборони Великобританії підкреслило, що з січня країна "посилює" свою присутність у регіоні, включаючи розгортання винищувачів Typhoon, літаків F-35, систем ППО та додаткових 400 військовослужбовців на Кіпрі. Три американські бомбардувальники B-1 Lancer приземлилися на базі RAF Fairford у Глостерширі, і, за словами Найтонa, США незабаром почнуть виконувати місії з цієї бази.

У четвер, як зазначає видання, президент України Володимр Зеленський, заявив про впевненість у тому, що Росія постачає зброю Ірану

"Ми розуміємо, що вони можуть постачати електроніку для Shahed. Я думаю, що все це можна знайти у фрагментах Shahed, які сьогодні вражають Близький Схід. Іранські Shahed містять компоненти російського виробництва. Це те, що ми знаємо напевно", - прокоментував Зеленський.

Війна з Іраном

Раніше УНІАН писав, що найпотужніший американський авіаносець "Джеральд Форд" увійшов у Червоне море через прямий конфлікт між США та Іраном. Це сталося вперше, щоб посилити військову присутність у регіоні та захистити морські шляхи від атак союзників Ірану. Корабель перебуває на бойовому чергуванні рекордно довгий час, що підкреслює критичність ситуації.

Додамо, що Саудівська Аравія попередила Іран, що дозволить США використовувати свої військові бази для ударів, якщо атаки на королівство не припиняться. Досі Ер-Ріяд намагався зберігати нейтралітет і не надавав свою територію чи повітряний простір для нападів на Тегеран. Проте після ракетних ударів по саудівських містах позиція країни стала значно жорсткішою.

