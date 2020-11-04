Інформація про кількість жертв суперечлива, але точно відомо, що загиблі є.

У російському Новгороді рейсовий автобус в'їхав у стіну місцевого університету, постраждали люди.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на дані МНС.

За інформацією рятувальників, постраждали вісім осіб, одна загинула. При цьому в регіональному УМВС повідомляють про двох жертв.

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"О 21:50 надійшла рейсовий автобус скоїв наїзд на будівлю Новгородського державного університету. За попередньою інформацією, в автобусі перебувало 26 осіб. 9 постраждало, з них одна загинула", - повідомляють рятувальники.

Встановлено, що пасажирський автобус з'їхав з насипу віадука над залізничними коліями з висоти в кілька метрів і врізався в будівлю державного університету.

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Автор: Юрій Годован