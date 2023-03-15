Москва має поважати міжнародний повітряний простір.

Інцидент із російським Су-27 та протараненим американським розвідувальним БПЛА MQ - 9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем свідчить про те, що Росія порушує правила. Такі думки висловити міністри оборони Великобританії та Австралії Бен Воллес та Річард Марлз.

Воллес заявив, що Москва має поважати міжнародний повітряний простір.

"Ключовим тут є те, що всі сторони поважають міжнародний повітряний простір, і ми закликаємо росіян робити це. Американці сказали, що вважають це непрофесійним", – сказав міністр у коментарі Reuters на оборонній виставці DSEI Japan в Японії.

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Марлз своєю чергою в інтерв’ю ABC News заявив, що Росія "грає не за правилами".

"Я думаю, що це знову ж таки приклад того, що Росія не грає за правилами, що, власне, і поставлено на карту в усьому конфлікті в Україні. Росія має щось пояснити з точки зору того, як вона діяла щодо цього безпілотника", – переконаний міністр оборони Австралії.

Російський винищувач збив американський дрон - що відомо

Ввечері 14 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем російський Су-27 протаранив американський розвідувальний БПЛА MQ - 9 Reaper. Це перше подібне зіткненням між двома державами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Європейському командуванні Збройних сил США заявили, що перед інцидентом російський Су-27 кілька разів скидав паливо. Крім того, Су-27 літав перед MQ-9 в "безрозсудній, екологічно небезпечній і непрофесійній манері".

Згодом ЗМІ показали відеореконструкцію інциденту, яка показує маневри винищувачів РФ біля безпілотника та момент його збиття.

Росія називає місію MQ-9 Reaper "провокацією", а Білий дім звинувачує росіян у "непрофесійних та небезпечних" діях.

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