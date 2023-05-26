Трамп і Джонсон мали складні стосунки, коли обидва були у владі.

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон обговорив "ситуацію в Україні і життєво важливе значення української перемоги" з екс-президентом США і ймовірним кандидатом від республіканців на наступних президентських виборах в 2024-му Дональд Трамп.

Як пише POLITICO з посиланням на прес-секретаря Джонсона, колишній прем'єр Британії здійснив поїздку до Америки, намагаючись заручитися підтримкою України серед провідних республіканців.

На цьому тижні проукраїнські аналітичні центри запросили екс-британського лідера на приватний обід в Техас, де він сказав присутнім політикам, донорам і промисловим лідерам, що Америка повинна дотримуватися курсу у своїй підтримці країни.

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Звана вечеря Трампа з Джонсоном відбулася в четвер, і представник Джонсона повідомив, що переговори по Україні були "в меню". "Високоповажний член парламенту Борис Джонсон зустрівся з президентом Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію в Україні і життєво важливе значення перемоги України", - сказав прес-секретар Джонсона.

Видання зазначає, що у Трампа і Джонсона були складні відносини, коли обидва були у владі. Колишній президент США назвав Джонсона "другом" і одного разу назвав його "британським Трампом", але останніми роками вони, схоже, політично розійшлися.

Минулого місяця Трамп заявив GB News, що вважає, що уряд Джонсона взяв "крайній лівий" нахил.

Трамп і війна в Україні - позиція одіозного політика

Екс-президент США Дональд Трамп не приховує свої симпатії до Володимира Путіна і до цього дня робив голослівні заяви, що закінчив би війну в Україні "за 24 години". Ще раніше політик заявляв, що Україні варто було б відмовитися від Криму і дати Росії гарантії невступу в НАТО. Також Трамп критикував поставки Україні важкого озброєння.

Тепер Трамп претендує на ще один термін в президентському кріслі. Колишній глава Америки заручився підтримкою трохи більш як половини своєї партії на ранньому етапі гонки за висування від Республіканської партії США.

Якщо Трамп або його конкурент Десантіс стануть лідерами президентських перегонів, відзначають експерти, продемократичні організації в США неминуче зрушать фокус своєї уваги на ситуацію вдома - люди "доброї волі" сконцентруються на тому, щоб врятувати нашу демократію. На жаль, Україна в такому випадку відійде на другий план.

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