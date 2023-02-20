Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підкреслив, що "вершиною мрії" є багатоцільові винищувачі.

Україна для перемоги у війні з Росією потребує високоточного, далекобійного озброєння різних видів, а також системи протиповітряної оборони. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, західні партнери мають список озброєння та військової техніки, які необхідні Силам оборони України, першочергово та на довготривалу перспективу.

"Що нам потрібно для перемоги? Для перемоги нам потрібна високоточна, далекобійна зброя різних типів. Це стосується артилерії й оперативно-тактичних комплексів. Також системи ППО", - сказав він.

Ігнат нагадав, що українські військові вже навчаються у США та опановують системи Patriot, які найближчими місяцями мають вже бути в Україні.

"Вершина нашої мрії – це літаки. Зрозуміло, що саме багатоцільові винищувачі - це теж далекобійна, маневрена та мобільна зброя, яка може виконувати безліч завдань: як охороняти повітряний простір від повітряний атак, збивати ракети, Shahed, - все, що є повітряними цілями, крім балістики, так і завдавати ударів на далекі відстані по наземних цілях і тим самим допомогти українським військам швидко деокупувати наші території", - наголосив Ігнат.

Він додав, що з початку повномасштабної війни Україна просила західних партнерів надати бойові літаки.

"Саме багатоцільові літаки – це те питання, яке ніколи не сходило з вуст з початку російської агресії проти України", - сказав він.

При цьому Ігнат висловив сподівання, що сьогоднішній візит президента США Джозефа Байдена до України прискорить рішення країн-партнерів України про надання винищувачів.

"Сподіваємось, що і цей візит, і подальша перспектива все ж таки прискорить це доленосне для України рішення, і ми матимемо ту зброю, яка зможе завершити цю війну і принести нам перемогу", - зауважив Ігнат.

Бойові літаки для України - що відомо

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки.

Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні. Водночас Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

Також влада Нідерландів планувала розглянути питання про надання Україні F-16.

Водночас офіційний Вашингтон виступає проти передачі своїх винищувачів F-16 Україні.

7 лютого президент США Джо Байден пояснив свою позицію, зазначивши, що винищувачі повинні залишитися в країні. Однак з такою думкою Байдена не погодилася частина конгресменів, а також ряд військових експертів й генералів у відставці. Так, 17 лютого група конгресменів закликала Байдена переглянути своє ставлення з приводу надання Україні F-16.

Разом з тим іноземні ЗМІ повідомляли, що керівник Європейського командування Збройних сил США, верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Крістофер Каволі в рамках таємної наради закликав передати Україні F-16 для ударів по окупантах у глибокому тилу.

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