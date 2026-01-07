Танкери з 'чорного списку' США біля берегів Венесуели змінили прапор на російський, - NYT

За даними російського морського реєстру судноплавства, новими портами приписки танкерів стали Сочі або Таганрог.

П’ять танкерів, які працювали у Венесуелі та перебувають під санкціями США за перевезення "забороненої" нафти, змінили прапори на російські.

Видання The New York Times зазначає, що в період, коли танкер Bella 1, що працював у Венесуелі, змінив назву та перейшов під російський прапор, інший танкер, що також працював у цій країні, - Hyperion також змінив прапор на російський.

Це відбулося після того як президент США Дональд Трамп оголосив про нафтову блокаду Венесуели, закривши море для підсанкційних танкерів. Більше того, за даними видання, Москва попросила Вашингтон припинити переслідувати цей танкер.

Відео дня

Журналісти вважають, що це може бути не повний перелік підсанкційних кораблів, які вирішили "перефарбуватися", ймовірно, сподіваючись на аналогічний захист.

"За даними офіційного російського реєстру суден, щонайменше три нафтові танкери, які працювали у водах Венесуели протягом останніх тижнів, також перейшли під російський прапор, продовжуючи тенденцію зміни прапора серед суден, що перебувають під санкціями США", - констатує видання.

При цьому зазначається, що на початку поточного тижня один із цих трьох танкерів зник з венесуельських вод, попри блокаду США суден, що перебувають під санкціями.

Між тим, видання пише, що зазначені п'ять суден, які потрапили під санкції США за перевезення підсанкційної нафти, змінили свої прапори та назвали порти приписки в російських містах Сочі або Таганрог.

Нафтова блокада Венесуели - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про нафтову блокаду Венесуели. Очільник Білого дому повідомив, що вводить морську блокаду Венесуели щодо нафтових танкерів, проти яких США ввели санкції.

Трамп заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро використовує нафту з "вкрадених" нафтових родовищ для власної наживи, а також для фінансування тероризму, наркоторгівлі, торгівлі людьми, вбивств і викрадень.

Американські військові переслідували та блокували танкери з венесуельською нафтою. Екіпаж одно з суден тікав від американських сил до Атлантичного океан та намалював російський прапор на борту судна. Члени екіпажу, за даними американських посадовців, заявили про російський статус.

Вас також можуть зацікавити новини: