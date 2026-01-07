США затримали ще один танкер 'тіньового флоту' (відео)

Міністр війни Піт Гегсет заявив, що США продовжать блокаду "тіньового флоту", що перевозить венесуельську нафту

США захопили танкер "тіньового флоту" M/T Sophia, яке прямувало з Венесуели з вантажем нафти. Операція пройшла в Карибському морі в рамках морської блокади венесуельської нафти, наразі його супроводжують до США. Про це повідомило південне командування американської армії.

Секретар Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем дала зрозуміти, що США продовжать затримувати нафтові танкери, пов'язані з Венесуелою.

"Злочинці всього світу, будьте напоготові. Ви можете бігти, але ви не зможете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії із захисту американського народу і припинення фінансування наркотероризму, де б ми його не виявили, і крапка", - сказала вона.

Міністр війни Піт Гегсет заявив, що США продовжать блокаду "тіньового флоту", що перевозить венесуельську нафту:

"Сполучені Штати продовжують забезпечувати дотримання блокади щодо всіх суден "тіньового флоту", які незаконно перевозять венесуельську нафту для фінансування незаконної діяльності, викрадаючи кошти у венесуельського народу. Буде дозволена тільки законна і правомірна торгівля енергоресурсами - в тому вигляді, як вона визначається Сполученими Штатами".

Російське міністерство транспорту підтвердило висадку американських військових на танкер Bella 1 (Marinera).

За повідомленням відомства, 24 грудня 2025 року судно отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації. Стверджується, що дозвіл було видано на підставі російського законодавства та норм міжнародного права. У міністерстві заявляють, що сьогодні близько 15:00 за московським часом на судно висадилися військові США, після чого зв’язок із танкером був утрачений.

Затримання танкерів

Танкер Bella 1, який вийшов із Венесуели і змінив назву на Marinera і змінив прапор на російський, затримали в Північному морі, оголосило Європейське командування Збройних сил США.

Судно, яке американські кораблі переслідували близько двох тижнів, було взято під контроль за порушення санкцій відповідно до ордера, виданого Федеральним судом США.

