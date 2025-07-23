Раніше сиквел мав стати найдорожчою грою компанії.

Microsoft і Obsidian оголосили про зниження ціни на The Outer Worlds 2, тепер гра коштує не 80, а 70 доларів.

У розмові з Windows Central представник Xbox пояснив, що компанія прийняла рішення встановити саме таку ціну для всіх святкових релізів 2025 року. Це стосується й інших великих запусків, включно з новою частиною Call of Duty Black Ops 7.

Тим, хто встиг оформити й оплатити попереднє замовлення за колишньою ціною, доведеться запросити повернення у продавця. Microsoft уточнила, що частина продавців почне процес повернення вже сьогодні. Після цього гру можна буде замовити повторно, але вже за зниженою вартістю.

Відео дня

У компанії заявили, що поточна цінова політика відповідає ринковій ситуації і підкреслили, що їхній пріоритет - створювати світи, які гравцям буде цікаво досліджувати.

Нагадаємо, The Outer Worlds 2 мала стати першою грою Xbox ціною в 80 доларів. Утім, сиквел усе ще буде в Game Pass із першого дня релізу.

Реліз The Outer Worlds 2 заплановано на 29 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Xbox Series і PS5, і відразу стане доступною в Game Pass.

Раніше Obsidian розповіла про рольову систему The Outer Worlds 2. Порівняно з оригіналом, прокачування в сиквелі стало більш продуманим.

Вас також можуть зацікавити новини: