Турецький президент упевнений, що Захід поводиться неправильно, коли намагається санкціями зупинити агресію РФ проти України.

У Туреччини "особливі" відносини з Росією, тому жодних санкцій проти Москви Анкара вводити не має наміру. Про це розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в інтерв'ю CNN.

"Ми не в тій точці, де стали б вводити санкції проти Росії, як це зробив Захід. Ми не обмежені [в контактах з РФ] санкціями Заходу. Ми сильна держава, і у нас хороші відносини з Росією", – заявив він.

На думку Ердогана, у своїй політиці щодо РФ Захід дотримується "не дуже збалансованого підходу". У цьому контексті він похвалився хорошими особистими відносинами з російським диктатором Володимиром Путіним, що дозволило продовжити зернову угоду.

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"Це стало можливим завдяки нашим особливим відносинам з президентом Путіним", — підкреслив Ердоган.

Російсько-турецькі відносини

На цьому тижні було продовжено дію зернової угоди. За словами Ердогана, це сталося "за підтримки наших російських друзів і вкладу наших українських друзів". В РФ в свою чергу визнали, що погодилися на продовження "у відповідь на звернення турецьких партнерів".

Тим часом Росія влаштовує антитурецькі провокації в Європі, щоб посварити Анкару із Заходом. Показово, що Ердоган охоче "ведеться" на ці провокації, попри їхню очевидність.

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