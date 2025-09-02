Ердоган: Зеленський і Путін 'поки не готові' до зустрічі

Такий висновок турецький лідер зробив за підсумками переговорів з Путіним та телефонної розмови із Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив питання війни з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками цих переговорів турецький лідер заявив, що сторони "ще не готові" до двосторонньої зустрічі, повідомляють Reuters та Milliyet.

Ердоган зауважив, що під час переговорів з Путіним у Китаї та телефонної розмови із Зеленським обговорював шляхи припинення війни в Україні, але сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.

Турецький лідер зазначив, що переговори між російськими та українськими офіційними особами в Стамбулі, які відбулися протягом останніх місяців, показали, що шлях до миру залишається відкритим. Туреччина виступає за "поступове підвищення рівня переговорів", щоб перетворити надії на мир на конкретні результати, додавши, що будь-яка ініціатива зрештою повинна розглядатися на рівні лідерів, хоча умови ще не створені.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Таїп Ердоган у понеділок, 1 вересня, в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї провів переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорили, зокрема, й питання війни в Україні.

Ердоган заявив Путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні і що переговори між сторонами у Стамбулі сприяють мирним зусиллям.

