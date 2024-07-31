Міністр оборони Ізраїлю зробив відповідну заяву на тлі нещодавніх ударів по Бейруту та Тегерані.

На тлі напруженності на Близькому Сході Ізраїль заявив, що не прагне до ескалації війни, але готується до всіх сценаріїв.

"Робота (минулої) ночі в Бейруті була цілеспрямованою, якісною і стриманою. Ми не хочемо війни, але ми готуємося до всіх можливих варіантів, а це означає, що ви повинні бути готові, якщо буде потрібно", – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, передає "Радіо Свобода".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців. За даними ЗМІ, це була атака Ізраїлю. Країна це не коментує.

Відео дня

Минулої суботи по Голанським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. 12 з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання "Хезбола", яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У "Хезболі" кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого.

В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом "Хезбола" поставила на порядок денний питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об’єктах "Хезболи" у південному Лівані.

Ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по ліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки "Хезболи". Було ліквідовано командира "Хезболли".

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