На тлі напруженності на Близькому Сході Ізраїль заявив, що не прагне до ескалації війни, але готується до всіх сценаріїв.
"Робота (минулої) ночі в Бейруті була цілеспрямованою, якісною і стриманою. Ми не хочемо війни, але ми готуємося до всіх можливих варіантів, а це означає, що ви повинні бути готові, якщо буде потрібно", – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, передає "Радіо Свобода".
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранська агенція Mehr, разом з Ханією загинув один з його охоронців. За даними ЗМІ, це була атака Ізраїлю. Країна це не коментує.
Минулої суботи по Голанським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. 12 з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання "Хезбола", яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У "Хезболі" кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого.
В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом "Хезбола" поставила на порядок денний питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об’єктах "Хезболи" у південному Лівані.
Ввечері 30 липня Ізраїль завдав удару по ліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки "Хезболи". Було ліквідовано командира "Хезболли".