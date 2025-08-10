За словами Фіцо, замах на його життя у 2024 році стався через його суверенну думку щодо війни в Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відповів на критику з боку МЗС України, яке відреагувало на його порівняння нашої країни з "травою в суперечці слонів". Він запевнив, що бажає справедливого миру для України, пише Dennik N.

"Я бажаю негайного справедливого миру для України і припинення безглуздого вбивства слов'ян", - сказав Фіцо.

Також прем'єр Словаччини нагадав, що 2024 року на нього було скоєно замах. Він заявив, що це сталося через його "суверенну думку щодо конфлікту".

Фіцо наголосив, що не згоден зі словами Міністерства закордонних справ України про те, що він вдається до образливої риторики щодо України та українського народу. Він додав, що Словаччина входить до числа країн, які найбільше допомагають Україні.

"Однак добросусідські відносини не можуть бути квитком в один кінець. Україна очікує, що всі повинні завжди йти їй назустріч. Словацька Республіка забезпечує Україну критично важливими поставками електроенергії, а Україна використовує європейське законодавство, яке зобов'язує нас надати словацьку інфраструктуру для поставок газу на територію України. З іншого боку, український президент припинив постачання газу до Словаччини через українську територію, чим завдав значної шкоди Словаччині", - заявив Фіцо.

Крім того, прем'єр Словаччини вважає, що через війну в Україні свобода слова в Європейському Союзі спотворилася. Він заявив, що будь-яка думка, відмінна від обов'язкової, різко критикується і засуджується.

Фіцо назвав Україну "травою" в суперечці "слонів" - що відомо

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з "травою" в суперечці "слонів", коментуючи майбутній саміт лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. За його словами, неважливо, про що вони домовляться - найбільше постраждає Україна.

Міністерство закордонних справ України засудило Фіцо за його слова. У відомстві зазначили, що він так і не усвідомив справжніх причин вторгнення Росії, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

