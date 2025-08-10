У міністерстві закликали утриматися від подібної риторики, звинувативши словацького прем'єра у легковажності.

Скандальний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо порівняв Україну з "травою" у суперечці "слонів", коментуючи майбутній саміт лідерів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. У МЗС України відреагували на цю заяву.

Зокрема, Фіцо заявив, що неважливо, про що домовляться Дональд Трамп та Володимир Путін – найбільше постраждає Україна.

"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава – в даному випадку, Україна", - заявив він.

Відео дня

Міністерство закордонних справ України засудило цю риторику, зазначивши, що Фіцо так і не усвідомив справжніх причин вторгнення РФ, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.

"Прикро, що глава уряду держави-члена Європейського Союзу дозволяє собі відверто образливу риторику на адресу України та українського народу, який щодня героїчно бореться з російською агресією, стримуючи її на своїй землі в інтересах безпеки всієї Європи", - йдеться у заяві.

Також в МЗС зауважили, що заяви Фіцо дисонують із духом добросусідства, солідарності та взаємоповаги, які протягом усього цього часу демонструє словацький народ по відношенню до України.

"Застерігаємо від використання недружніх фольклорних алегорій і від спроб підвищити політичні рейтинги своєї партії через подібні заяви. Це легковажність, яка ображає пам’ять загиблих, страждання мільйонів українських родин і жертовність тих, хто бореться за свободу", - додали в МЗС.

Риторика Словаччини щодо України

Нещодавно уряд Словаччини заявив, що не підтримає новий пакет санкцій ЄС проти Росії, доки їй не повернуть можливість вільно купувати російський газ.

Також Роберт Фіцо пригрозив вивести Словаччину з НАТО, якщо від нього вимагатимуть підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Цього домагається президент США Дональд Трамп.

Згодом Фіцо заявив, що Словаччина вважає корисним для себе членство України в ЄС, але прямий діалог між лідерами країн "не має сенсу" через особисту неприязнь між ними.

Вас також можуть зацікавити новини: