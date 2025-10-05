Фіцо розкритикував ЄС за підхід до врегулювання російсько-української війни.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує підхід Європейського Союзу до врегулювання російсько-української війни. За його словами, війна могла закінчитися вже через три місяці після її початку. Таку заяву він зробив в інтерв'ю STVR.

"Метою зовнішньої політики нинішнього словацького уряду не є поразка Російської Федерації. Нашою метою є якомога швидше закінчення війни, щоб слов'яни перестали вбивати один одного. Війна могла закінчитися через три місяці після її початку", - сказав Фіцо.

За словами словацького прем'єра, деякі європейські лідери хочуть використати російсько-українську війну тільки для боротьби з Москвою. Він додав, що ЄС варто було б "витратити на мир стільки ж енергії, скільки на підтримку війни в Україні". Також він заявив, що Словаччину нібито "намагаються втягнути у війну".

"Я ніколи не дозволю, щоб Словаччину втягнули в будь-яку військову авантюру. Немає жодних моральних, історичних чи юридичних причин, чому Словаччину слід втягувати у війну", - наголосив Фіцо.

Соратник Фіцо порівняв Україну з ХАМАС

Раніше заступник голови правлячої словацької партії Smer і депутат парламенту Тібор Гашпар заявив, що РФ нібито "спровокували на війну проти України". Він також порівняв Україну з ХАМАС.

За словами Гашпара, Росія мала причини для нападу на Україну. Він заявив, що це такий самий спровокований конфлікт, як коли терористи з Палестини напали на Ізраїль.

