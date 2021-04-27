В Пекіні кажуть, що скорочення населення сильно вплине на другу найбільшу економіку світу.

Китай вперше зафіксував скорочення населення з 1949 року, коли в країні почали фіксувати такі дані. І це сталося попри те, що уряд ослабив жорстку політику щодо планування сім'ї, намагаючись зупинити падіння народжуваності в найбільш густо населеній країні світу.

Про це пише Financial Times з посиланням на останній перепис населення в Китаї, який був завершений ще в грудні, але досі лишався не оприлюдненим. За новими даними, в країні живе менше 1,4 мільярда людей. Про це виданню повідомили поінформовані з результатами дослідження джерела. Хоча в 2019 році населення Китаю було більшим, ніж 1,4 мільярди.

Читайте такожWashington Post: США поводяться з Китаєм, як з СРСР в часи Рейгана і ТруменаВтім, демографічні цифри вважаються надто чутливими. Тож їх можуть не опублікувати до тих пір, поки різні урядові відомства не дійдуть згоди щодо даних і їхніх наслідків.

"Результати перепису населення будуть мати дуже великий вплив на те, як китайський народ бачить свою країну, а також як різні урядові відомства працюють. З ними потрібно поводитися дуже обережно", - сказав науковий співробітник пекінського "Центру Китаю і глобалізації" Хуань Веньчжен.

Пекін збирався опублікувати дані в квітні. Але прес-секретар Національного бюро статистики Лю Айхуа сказала 16 квітня, що затримка пов'язана з необхідністю завершити "підготовчу роботу" перед офіційним оголошенням. В китайських соціальних мережах широко критикують відтермінування публікації демографічних цифр.

Аналітики кажуть: скорочення населення Китаю буде означати, що воно досягло свого піку значно раніше, ніж передбачали чиновники. І дуже скоро Індія може відібрати китайську першість. Її населення оцінюється в 1,38 мільярда громадян. Це може завдати велику шкоду другій найбільшій економіці в світі, вплинувши на все: від споживання до догляду за старшими людьми.

"Масштаби й темпи китайської демографічної кризи швидші й більші, ніж ми уявляли. Це може мати катастрофічний вплив на країну", - сказав Хуань.

Читайте такожForeign Policy: Європа приречена постаріти, але наслідків вона може й не відчутиРівень народжуваності в Китаї погіршувався після того, як Пекін в 2015 році ослабив багаторічну політику щодо планування сім'ї. Всім парам дозволили мати двох дітей замість однієї. Офіційні дані свідчать, що кількість новонароджених в Китаї зросла в 2016-му, але потім скорочувалася впродовж наступних трьох років. Чиновники звинувачують у цьому скорочення кількості молодих жінок, а також зростання вартості догляду за дітьми.

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Переклад: Лесь Димань