У 2025 році Норвегія витратить на допомогу Україні 3,12 мільярда доларів.

Уряд Норвегії скоро звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову допомогу для України. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в інтерв'ю NRK, передає Reuters.

"Я можу сказати сьогодні, що ми повернемося до парламенту найближчим часом з пропозицією збільшити підтримку", - запевнив він.

У Reuters нагадали, що в кінці 2024 року парламент Норвегії погодився витратити 3,12 мільярда доларів на військову та гуманітарну допомогу Україні у 2025 році, а також загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 роки ($1 = 11,2233 норвезьких крон).

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Також відомо, що Стьоре у неділю, 2 березня, зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

Норвегія та Україна - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що його країна буде допомагати Україні, навіть коли війна закінчиться. Він запевнив, що підтримка максимально відповідатиме заявленим потребам і вимогам України.

Також міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Норвегія фінансуватиме українське виробництво зброї. За його словами, завдяки цьому Україна зможе швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони.

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