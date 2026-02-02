Долар зміцнився на тлі обвалу золота: аналітики розповіли, чого чекати далі

Багато учасників ринку попереджають про подальше ослаблення долара.

У понеділок, 2 лютого, долар знову пішов угору, найбільше подорожчавши проти валют, чутливих до цін на сировину, оскільки падіння цін на золото та срібло відбилося на ринках.

Як пише Bloomberg, на початку лондонських торгів долар США найбільше зріс щодо валют Австралії, Нової Зеландії та Норвегії - на тлі подальших втрат золота після його найбільшого за понад десятиліття падіння 30 січня. Срібло ж у понеділок просіло на 16% - після рекордно різкого внутрішньоденного падіння в п’ятницю.

Зміцнення долара приблизно на 1% за п’ятницю та понеділок відбулося після його різкого ослаблення в другій половині січня. Це відновлення могло застати частину інвесторів зненацька, адже продаж долара був однією з найпопулярніших макростратегій минулого місяця. До кінця минулого тижня погрози США щодо Гренландії та, як здавалося, прихильне ставлення президента Дональда Трампа до розпродажу валюти лише підживлювали дискусію про довгострокове ослаблення долара.

Відео дня

Попри відновлення, багато учасників ринку попереджають про подальше ослаблення долара. Гендиректор DoubleLine Capital Джеффрі Ґандлах минулого тижня зазначив, що "зелений" уже певний час не поводиться як захисна валюта, а непередбачувана політика Трампа та значні дефіцити США й далі тиснуть на долар.

"Це не подія підвищеної волатильності. Це девальвація валюти", – написав засновник і голова консалтингової компанії з нерухомості Redwood Heritage Group Ахмад Саїдалі, коментуючи падіння долара з січня минулого року.

З початком лютневих торгів багато стратегів зберігають прогнози подальшого тиску на долар.

Goldman Sachs Group Inc., Manulife Investment Management та Eurizon SLJ Capital також очікують ослаблення американської валюти, хоча спад, імовірно, буде нерівномірним. Ба більше, коливання на валютному ринку та в дорогоцінних металах більші, ніж коливання акцій, попри побоювання щодо бульбашок акцій компаній, пов’язаних з штучним інтелектом.

Курс долара і ціна золота - останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 43,12 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,40 грн/євро, а курс продажу - 51,20 грн/євро.

Ціни на золото, срібло і мідь різко впали в 30 січня після досягнення рекордних максимумів за тиждень. Інвестори занепокоїлися через згасання надій на агресивне зниження процентних ставок у США і стабілізацію курсу долара.

Вас також можуть зацікавити новини: