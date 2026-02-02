РФ запатентувала скопійований в України 'капюшон' для броні, але є нюанс, - експерт

Російська копія українського "капюшона" втратила ключову перевагу через спосіб кріплення, зазначає експерт.

У Росії зареєстрували новий патент на захисну конструкцію від дронів для бронетехніки, яка майже повністю копіює українську розробку, відому під назвою "капюшон". Водночас російський варіант має критичний конструктивний недолік, пише дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

За його словами, це вже другий російський патент на подібну конструкцію, що повторює українське рішення – як за зовнішнім виглядом, так і за механізмом складання. Український "капюшон" довів свою ефективність у бойових умовах, настільки, що його згодом скопіювали також у Китаї та Сирії.

Водночас новий російський варіант має суттєвий мінус: на відміну від української версії, він кріпиться не до башти, а безпосередньо до борту бойової машини. Це фактично унеможливлює обертання башти та ведення маневрового вогню.

На кресленнях "капюшон" показано на бойовій машині піхоти БМП-2. У патенті зазначено, що конструкція призначена для захисту та маскування плаваючих бойових машин під час форсування водних перешкод.

"Запропонована корисна модель сприяє зниженню ймовірності виявлення у видимому діапазоні спектру довжин електромагнітних хвиль бойових плаваючих машин при форсуванні водної перепони, а також зниженню уражаючого ефекту від FPV-дронів та кумулятивних боєприпасів", – йдеться в описі патенту.

"Капюшон" для броні - що відомо

Нагадаємо, про попередній аналогічний патент у РФ стало відомо влітку минулого року. Тоді російська сторона заявляла, що конструкція нібито у 1,5 раза ефективніша за інші захисні рішення.

Крім того, український "капюшон" був скопійований і в Китаї – патент зареєструвала компанія Dragon Shield Intelligence Equipment, а виріб отримав назву Dragon Shield ("Щит дракона"). Китайська версія має складнішу конструкцію з електроприводами, що спрощує роботу екіпажу. Цю розробку також скопіювала Сирія.

