Збанкрутує до липня: ООН опинилася на порозі фінансового колапсу

Гутерреш написав листа країнам-членам, в якому попередив про тяжкі проблеми організації.

ООН перебуває під загрозою "неминучого фінансового краху" через несплачені внески країн-членів організації. Про це повідомляє Reuters із посиланням на генсека Антоніу Гутерреша.

За даними видання, генсек написав листа країнам-членам, в якому закликав їх або зробити обов'язкові внески, або принаймні скасувати бюджетне правило , яке зобов’язує ООН повертати невитрачені кошти, які можна було б притримати для використання потім.

"Криза поглиблюється, загрожуючи реалізації програм і ризикуючи фінансовим крахом. І ситуація ще більше погіршиться найближчим часом", – написав Гутерріш у листі до послів країн-членів.

Як зазначає Reuters, Гутерреш неодноразово скаржився на скрутне фінансове становище організації, однак зараз ситуація, схоже, погіршилася після того, як США, які досі були основним донором, скоротили свої гранти агентствам ООН та відмовилися здійснювати обов'язкові платежі.

"Або всі держави-члени виконують свої зобов’язання щодо сплати в повному обсязі та вчасно, або держави-члени повинні фундаментально переглянути наші фінансові правила, щоб запобігти неминучому фінансовому колапсу", – написав генсек в листі.

Минулого року Гутерреш створив робочу групу з питань реформ, яка прагне скоротити витрати та підвищити ефективність. Бюджет ООН на 2026 рік вже скоротили приблизно на 7% до 3,45 мільярда доларів. Однак Гутерріш у листі попередив, що організація може залишитися без грошей вже до липня.

Проблеми ООН

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував ООН за те, що вона відіграла вкрай незначну роль у врегулюванні міжнародних конфліктів, зокрема у війні Росії проти України. Він закликав ООН активніше долучатися до забезпечення миру, наголосивши на її неефективності у нинішніх кризах.

Також ми розповідали про плани ООН скоротити чисельність миротворчих контингентів приблизно на 25% у дев’яти місіях по всьому світу через дефіцит фінансування. Йдеться про скорочення 13–14 тисяч військовослужбовців і поліцейських, а також цивільного персоналу, зокрема в Африці, на Близькому Сході та в Європі.

