Макрон заявив, що на Францію напали ісламістські терористи, тому що вона уособлює свободу вираження думок.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що французи не відмовляться від цінностей демократії і продовжать боротьбу з тероризмом. Він зазначив, що Франція така ж світська країна для мусульман, як і для інших віруючих.

Читайте такожЖурнал Charlie Hebdo відреагував на серію терактів у Франції новою карикатурою«На Францію напали ісламістські терористи, тому що вона уособлює свободу вираження думок, віросповідання і певний спосіб життя»,- написав Макрон у листі, опублікованому в газеті Financial Times, передає kommersant. Він заявив, що народ Франції не відмовиться від цінностей та ідентичності своєї країни.

"Наша нація згуртувалася, вистежуючи терористів, де б вони не знаходилися. Наші розвідувальні та поліцейські служби, які заплатили високу ціну, щорічно запобігають десяткам нападів. Вся держава мобілізує свої сили на основі законів, обговорюваних і прийнятих парламентом. Оскільки ми не відмовимося ні від демократії, ні від верховенства закону", - зазначив президент.

Макрон додав, що в країні є проблема поширення ідеології радикального ісламу, яка «вчить дітей ненависті», закликає їх ігнорувати закони. Він уточнив, що саме це назвав «сепаратизмом» у своїй промові. «Я нікому не дозволю стверджувати, що Франція або її уряд заохочують расизм щодо мусульман»,— заявив президент. За словами Емманюеля Макрона, Франція "така ж світська країна для мусульман, як і для християн, іудеїв, буддистів і всіх віруючих".

Теракти у Франції

У жовтні під Парижем вбили вчителя після демонстрації учням карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франції пообіцяв захищати Світські цінності від радикального ісламу. Пізніше в країні були вбиті троє парафіян храму Нотр-Дам в Ніцці, ще кілька нападів було відвернено в різних містах країни.

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Автор: УНІАН