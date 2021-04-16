У Чехії біля посольства Російської Федерації влаштували незвичайну акцію на знак протесту проти ув'язнення Навального, порушення прав людини в РФ і агресії Росії проти України.
Про це у Facebook повідомив учасник акції Антон Литвин.
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За його словами, перформанс також адресований і чеському уряду. Його організаторами стала група "Капутін".
"Встановивши оголеного Путіна, що сидить на золотому унітазі, ми хочемо висловити нашу підтримку простим росіянам в Росії та за кордоном, нашу солідарність з жертвами путінського режиму", - заявив Литвин.
На його думку, представники російської влади - "трагікомічні персонажі, які бояться власного народу та оточені збоченою розкішшю, купленою на вкрадені гроші".
"Можливо, ніщо так точно не символізує справжню природу нинішніх російських правителів, як золоті унітази і йоржики в палаці глави держави, в якій у 13 відсотків населення досі немає в будинках туалетів", - сказав Литвин.
Організатори акції також всунули низку вимог, серед яких:
- звільнити Навального і всіх політв'язнів;
- відвести війська від кордону з Україною і вивести окупаційні формування з самої України.
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