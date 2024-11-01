Глава МЗС КНДР провела в Москві зустріч із міністром закордонних справ РФ Лавровим.

У п'ятницю міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей прибула до Москви з візитом і провела зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на тлі повідомлень про те, що тисячі військовослужбовців КНДР направлено до Росії для підтримки її армії у війні в Україні.

Як пише AP News, ні Москва, ні Пхеньян не уточнили порядку денного переговорів, однак за даними розвідки Південної Кореї, міністри можуть обговорювати питання про відправлення додаткових військ до Росії і те, що КНДР отримає натомість.

Під час зустрічі Лавров заявив, що зв'язки між Москвою і Пхеньяном "досягли безпрецедентно високого рівня за останні кілька років".

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Зі свого боку міністр закордонних справ КНДР заявила, що Північна Корея підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні:

"Північна Корея запевняє Росію, що вона буде з російськими товаришами до дня перемоги".

При цьому Москва і Пхеньян не дали чіткої відповіді на заяви Південної Кореї і Заходу про розміщення північнокорейських військ у Росії, наголосивши, що їхня військова співпраця відповідає міжнародному праву, але не визнавши безпосередньо присутність військ КНДР у Росії.

Військові КНДР у Росії

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Курську область Росії вже направлено 8 тисяч солдатів КНДР, зазначивши, що вони можуть узяти участь у бойових діях уже найближчими днями.

Він зазначив, що солдати КНДР проходять навчання на артилерії, дронах, їх готують до базових піхотних операцій, зокрема риття окопів. Це, за словами Блінкена, свідчить про те, що Росія планує використовувати їх в операціях на фронті.

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