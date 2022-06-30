Інші країни НАТО також залучені до різних дипломатичних зусиль, аби добитися укладення певної угоди для розблокування експорту українського зерна.

Греція оголосила, що готова допомогти кораблями для експорту українського зерна, заблокованого Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Мадриді після завершення саміту за участі голів держав та урядів країн-членів Альянсу.

Столтенберг сказав, що країни-члени Альянсу координують і обмінюються думками щодо різних зусиль, до яких вони залучені з метою експорту зерна з України.

При цьому він зазначив, що президент РФ Володимир Путін і Китай розповсюджують дезінформацію про кризу продовольства у світі.

"Ця криза продовольства не спровокована санкціями країн НАТО, вона спричинена війною президента Путіна. І найкращий спосіб припинити кризу продовольства - це припинити війну. І президент Путін може завершити війну завтра шляхом виведення його сил (з України)", - наголосив Столтенберг.

Генсекретар також розповів про те, що намагаються робити різні країни-члени Альянсу для допомоги Україні в розблокуванні експорту зерна за кордон.

Зокрема, за його словами, Туреччина намагається сприяти досягненню певної угоди з цього питання, а Греція оголосила, що готова допомогти кораблями для експорту українського зерна.

"Інші союзники залучені до різних дипломатичних зусиль, аби добитися укладення певної угоди, аби надати можливість кораблям здійснювати транспортування збіжжя у Чорному морі", - сказав Столтенберг.

Крім того, він сказав, що Литва, Румунія та інші країни розповіли про зусилля про розширення сухопутних можливостей на залізниці для експорту українського зерна.

"Дуже важко повноцінно компенсувати те, що ми можемо транспортувати на кораблях, але по суходолу, це також маршрут, і декілька союзників НАТО долучені до цього", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що до вторгнення Росії в Україну не було загрози масштабного голоду в світі. Він наголосив на необхідності зробити все можливе для зняття російської блокади українських морських портів.

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