Захист Гренландії від Трампа: The Economist розібрав три можливих варіанти

Один з варіантів полягає у тому, що Трампа відволічуть події в Ірані, і він забуде про Гренландію, принаймні на деякий час.

Європейські політики шукають стратегію захисту Гренландії від зазіхань президента США Дональда Трампа. Як пише The Economist, Європа наразі має три стратегії подальшого розвитку подій: знеохочення, стримування та відволікання.

При цьому пріоритетом на даному етапі є спроби розвіяти занепокоєння Трампа. Продемонструвати, що побоювання можна вирішити в рамках існуючої правової бази. У рамках НАТО Велика Британія та Німеччина просувають обговорення щодо місії військово-морського спостереження "Арктичний вартовий". Деякі британські діячі запропонували розгортання сил під егідою Об'єднаних експедиційних сил, коаліції з десяти північноєвропейських країн.

"Такі пропозиції супроводжуються лестощами, яких Трамп звик очікувати від своїх союзників по НАТО , але також містять непохитну підтримку Данії та Гренландії", - пише видання, нагадуючи, що 6 січня вісім європейських лідерів опублікували спільну заяву. У ній стверджують право Данії та Гренландії самостійно керувати своїми справами.

Серед труднощів до цього підходу – несерйозність заявлених Трампом занепокоєнь. Автори нагадали, що згідно з умовами безстрокової угоди, підписаної з Данією в 1951 році та оновленої з урахуванням гренландців у 2004 році, Америка фактично може розмістити на острові стільки військ, скільки забажає. Більше того, данці, ймовірно, вітали б більшу американську військову присутність. Але після холодної війни США скоротили те, що було суттєвим розгортанням, до менш ніж 200 військовослужбовців на одній базі на північному заході острова. Зараз вона використовується для космічного спостереження та радара раннього попередження.

Ширші проблеми безпеки також здаються перебільшеними. Спеціаліст з питань Арктики з Інституту Фрітьофа Нансена в Осло Андреас Остхаген сказав журналістам, що немає доказів Трампа про те, що моря острова "повсюди вкриті російськими та китайськими кораблями".

Експерти також кажуть, що більш нагальні арктичні проблеми існують в інших місцях, зокрема на північно-західному фланзі Америки навколо Аляски. Що стосується рідкісноземельних матеріалів та інших мінералів, яких прагне Трамп, більшість із них лежать глибоко під крижаним щитом Гренландії, і їх видобуток виглядає надзвичайно дорогим. Американським фірмам не потрібна передача суверенітету, щоб подати заявку на концесії на видобуток корисних копалин, але мало хто виявив значну зацікавленість.

"Забезпечення володіння Гренландією є частиною "одержимості президента спадщиною", - процитувало видання одного з колишніх американських дипломатів.

А це означає, що Європі потрібно розглянути інші варіанти, спрямованих на те, щоб запобігти захопленню острова Трампом. "У Брюсселі та інших місцях точаться жорсткі розмови щодо призупинення дії елементів нещодавно укладеної торговельної угоди Європейського Союзу з Америкою або запровадження регуляторного тиску на технологічні компанії. Більш дикими ідеями є закриття американських військових баз у Європі або позбавлення Європи від казначейських облігацій США", - йдеться у статті.

Також у Європі сподіваються, що Трампа можна відволікти. Зазначається, що у подібній ситуації інший лідер міг би підтримати таємну операцію з захоплення, агітуючи за незалежність Гренландії як прелюдію до угоди про асоціацію з США або анексії. Але це вимагатиме організації та доведення справ до кінця, що "не вважається сильною стороною чинного президента США". Своєю чергою військове захоплення було б простіше здійснити: "Але це випробування лояльності збройних сил, уряду та Конгресу". До того ж лише 4% американських виборців підтримують застосування сили для отримання Гренландії.

"У Трампа багато справ, від проміжних виборів у листопаді до проблем в Ірані, і він цінує легкі перемоги. Можливо, як тільки мине захоплення від операції у Венесуелі, він знайде щось інше, про що турбуватися. Його жорстка промова може бути лише переговорним маневром, щоб змусити данців укласти угоду щодо безпеки або видобутку корисних копалин. Принаймні, на це сподівається Європа", - робить висновок видання.

Військове вторгнення в Грендандію - значення для НАТО

Нагаддаємо, що на думку комісара Євросоюзу з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса, силове захоплення Гренландії призведе до кінця НАТО. Він відзначив, що люди також сприймуть це негативно.

