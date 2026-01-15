Франція відправляє своїх військових у Гренландію, – Макрон

Перші французькі підрозділи вже в дорозі до місця проведення навчань.

Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Це підтвердив президент Еммануель Макрон у своєму дописі в соцмережі Х.

"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична витривалість", - зазначив він.

Він додав, що перші французькі підрозділи вже в дорозі до місця проведення навчань. Згодом відбудеться прибуття додаткових військових контингентів.

Нагадаємо, раніше Швеція також направила свої військових до Гренландії на прохання Данії. Там вони візьмуть участь у спільних військових навчаннях.

Раніше повідомлялось, що Данія надсилає військове підкріплення до Гренландії на тлі погроз анексії острова з боку США - у понеділок один із літаків ВПС Данії приземлився в аеропорту Нуук із військовими спеціалістами.

Передові військові загони мають на меті підготувати острів до прийому більших сил данської армії та армій союзників цієї країни, зокрема забезпечити готовність логістики та навколишнього середовища для прийому будь-яких основних сил у майбутньому.

Також раніше прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен на прес-конференції заявив, що острів "вибирає Данію". У відповідь Трамп обрушився на посадовця з погрозами, заявивши, що "для нього це буде велика проблема".

