'Ідеальне рішення' проблеми України: РФ робить ставку на Гренландську кризу, - Politico

Всього через кілька днів після того, як Трамп використав "російську загрозу" як привід для анексії Гренландії, він несподівано запросив Путіна до своєї нової "Ради миру".

Через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп послався на загрозу з боку Росії як на причину для анексії Гренландії, він запросив кремлівського диктатора Володимира Путіна приєднатися до його "Ради миру".

В останні тижні реакція Москви на "гренландський гамбіт" Трампа була дезорієнтуючою, пише Politico. Представники Кремля то зображували удаване співчуття жителям арктичного острова, то висловлювали відкритий ентузіазм з приводу спроб Трампа укласти його в американські обійми.

Ця суперечність вказує на свідому стратегію: використовувати кризу для ослаблення єдності Заходу, одночасно утримуючи фокус уваги Трампа на інших напрямках, відзначають журналісти.

Яка реакція Росії на ситуацію навколо Гренландії

За тижні, що минули з того часу, як Трамп захопив президента Венесуели Ніколаса Мадуро і пригрозив інтервенцією в Іран, Росія, схоже, відклала свої інші геополітичні амбіції, в тому числі в Арктиці, щоб утримати Вашингтон на своєму боці в питанні України. Тим часом Москва, судячи з усього, сподівається, що напруженість навколо Гренландії розколе НАТО і вб'є нові клини між Києвом і його найважливішими союзниками.

"Важко було б уявити, що подібне може статися, ще деякий час тому", – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час прес-конференції у вівторок, зловтішаючись з приводу танення "перспектив збереження НАТО як єдиного західного військово-політичного блоку".

Тривога з приводу Гренландії вже принесла Кремлю дивіденди, витіснивши Україну з порядку денного в Давосі, куди поспішно з'їжджаються європейські лідери, намагаючись розрядити кризу, пише ЗМІ. "Гренландія – [це] ідеальне рішення", – написав прокремлівський політолог Сергій Марков у своєму Telegram-каналі.

Напруженість між Європою і США може послужити трампліном до розпаду НАТО. "Тоді ЄС буде змушений припинити свою війну проти Росії", – продовжив він.

Після багатьох років, витрачених на критику "колективного Заходу", прокремлівські пропагандисти тепер натякають, що країна може просто сидіти склавши руки і спостерігати, як спотикаються їхні вороги. Лавров під час своєї пресконференції також знайшов час для "невеликого тролінгу", йдеться в матеріалі.

Відкидаючи твердження про те, що Москва претендує на Гренландію, головний дипломат Росії заявив, що острів важливий для безпеки США приблизно так само, як Крим важливий для Росії – посилаючись на український півострів, захоплений Росією в 2014 році.

"Гренландія – це ж не очевидна частина Данії, правда? Це колоніальне завоювання. Той факт, що її жителі тепер звикли там жити і почуваються комфортно – це інше питання. Але проблема колишніх колоній стає все більш серйозною справою", – сказав він. Спростовуючи заяви про те, що Росія становить військову загрозу для Данії, Москва старанно уникає критики Трампа, пише ЗМІ. Натомість вона подає його крок як "історичний".

Інші новини про Гренландію

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський відреагував на погрози Трампа щодо Гренландії. Він зазначив, що Україна поважає суверенітет Данії і підтримує її територіальну цілісність. "Я дуже хочу, щоб Америка почула Європу, почула в форматі дипломатії", – сказав український лідер.

Крім того, фон дер Ляєн теж висловилася про погрози Трампа щодо Гренландії. Вона підкреслила, що торговельна угода між США і ЄС, яка була укладена минулого літа і названа Трампом на той момент "найбільшою в історії", буде під загрозою.

