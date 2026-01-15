У Росії анонсували кінець світу в разі анексії Гренландії Трампом

Кремлівські лякалки озвучив один з придворних президента РФ Володимира Путіна Дмитро Рогозін

Росія погрожує "ядерним кінцем світу", якщо Трамп захопить Гренландію і розмістить там ядерну зброю. Про це пише Mirror із посиланням на заяви сенатора Держдуми РФ та екс-пердставника РФ в НАТО Дмитра Рогозіна.

Рогозін заявив, що "ексцентричний" президент США хоче розмістити свої атомні ударні сили на найбільшому у світі острові, щоб забезпечити ядерну перевагу над Росією та Китаєм.

Він стверджує, що плани Трампа щодо Гренландії призведуть до Армагеддону, адже США розмістять на острові елементи системи протиракетної оборони "Золотий купол", "у якій комсос, штучний інтелект та багатошарова архітектура зливаються в єдину систему".

Відео дня

"Орбітальні сенсори, наземні перехоплювачі, алгоритми прийняття рішень – усе це вимагає вигідної географії. Гренландія, з її арктичним розташуванням, близькістю до Росії та зручністю для північних траєкторій МБР, ідеально вписується в цю архітектуру", - цитує видання слугу Путіна

Сенатор Держдуми переконаний, що намагаючись захопити острів, Трамп "не діє хаотично, а виконує волю Пентагону – припинити переговори з європейськими союзниками та витирати їм носа, силою захопити Гренландію і перетворити її на платформу для розгортання як ядерних ударів, так і протиракетної оборони від російських МБР. Це демонтаж усієї системи стратегічної стабільності у світі, яка забороняла застосування ядерної зброї з 1945 року".

Також він лякає, що розміщення США ядерної зброї в Гренландії призведе не до домінування США, а до кінця світу.

"Ось у чому проблема: США, очолювані ексцентриком, можуть переконати себе, що нарешті, завдяки анексії Гренландії та розгортанню там компонентів системи командування і контролю стратегічної наступальної зброї, вони досягли ядерної переваги над Росією та Китаєм... Це буде початок кінця світу", - переконаний Рогозін.

Трамп хоче Гренландію

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Гренландія потрібна США для того, щоб протистояти загрозам з боку Росії і Китаю в Арктиці. "Нам справді потрібна Гренландія. [Вона] оточена російськими та китайськими кораблями. Вона потрібна нам для оборони", – сказав президент США.

Також своєму дописі в соціальних мережах Трамп заявив, що контроль над Гренландією "життєво важливий для Золотого купола, який ми будуємо".

Нагадаємо, що "Золотий купол" – це амбітний проект Трампа щодо створення над США надійної системи протиракетної оборони. Однак військові експерти не вірять в таке пояснення Трампа, адже для розміщення систем протиракетної оборони в Гренландії анексія острова не потрібна.

