Удари США по Ірану: опитування показало, яка частина американців їх підтримує

Лише один із чотирьох американців підтримує військові удари США, що призвели до загибелі лідера Ірану, свідчать результати опитування агентства Reuters та Ipsos. Близько 27% опитаних схвалюють ці удари, тоді як 43% - не схвалюють, і 29% не визначилися, пише Reuters

Як зазначається, близько 90% респондентів заявили, що чули щонайменше щось про ці удари, які почалися вранці в суботу. 

Понад половина американців (56%) вважають, що президент США Дональд Трамп занадто охоче застосовує військову силу для просування інтересів країни. Такої думки дотримуються 87% демократів, 23% республіканців та 60% незалежних виборців. 

Відео дня

Опитування проводилося під час ударів по Ірану силами США та Ізраїлю й завершилося до того, як стало відомо про перших американських загиблих у цій операції. Унаслідок бойових дій загинули троє американських військових, ще п’ятеро отримали серйозні поранення, що спричинило новий, непередбачуваний конфлікт на Близькому Сході. 

Серед прихильників Трампа підтримка ударів все ж домінує: приблизно 55% республіканців схвалюють дії влади, тоді як 13% - ні. Проте 42% однопартійців заявили, що будуть менш схильні підтримувати кампанію, якщо через неї "американські війська загинуть або будуть поранені". 

Рейтинг схвалення Трампа трохи знизився до 39%, що на один пункт нижче порівняно з опитуванням від 18-23 лютого, зазначає агентство. Результати опитування свідчать:

"Ці удари сталися за три дні до перших праймеріз у США, які визначать, чи зможуть республіканці зберегти більшість у Конгресі на наступні два роки. Темою номер один для виборців залишається економіка, значно випереджаючи питання зовнішньої політики".

Економічні побоювання

Близько 45% опитаних, у тому числі 34% республіканців і 44% незалежних, заявили, що вони менш імовірно підтримували б кампанію проти Ірану, якщо ціна на бензин чи нафту в США зросте. Аналітики відзначили, що ціни на нафту марки Brent зросли приблизно на 10% до майже $80 за барель, і деякі прогнозують їхнє зростання до $100 через ескалацію конфлікту. 

Опитування охопило 1 282 дорослих американців і має похибку ±3 процентні пункти, додає ЗМІ.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 28 лютого США завдали удару по Ірану. За словами президента Дональд Трамп,  метою операції є знищення ядерного потенціалу та загрози з боку іранського режиму. Під час атаки загинули верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї та командувач КСІР. Тимчасово влада в країні перейшла до ради з трьох осіб на чолі з аятоллою Арафі. На думку Трампа, активна фаза операції може тривати до 4 тижнів.

Глава Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані заявив, що країна не буде вести переговори з представниками США. Таким чином він відреагував на публікації у ЗМІ на те, що офіційні особи в Тегерані планують відновити переговори з Вашингтоном.

Вас також можуть зацікавити новини: