Удари США по Ірану: опитування показало, яка частина американців їх підтримує

Згідно з опитуванням, темою №1 один для американців залишається економіка.

Лише один із чотирьох американців підтримує військові удари США, що призвели до загибелі лідера Ірану, свідчать результати опитування агентства Reuters та Ipsos. Близько 27% опитаних схвалюють ці удари, тоді як 43% - не схвалюють, і 29% не визначилися, пише Reuters.

Як зазначається, близько 90% респондентів заявили, що чули щонайменше щось про ці удари, які почалися вранці в суботу.

Понад половина американців (56%) вважають, що президент США Дональд Трамп занадто охоче застосовує військову силу для просування інтересів країни. Такої думки дотримуються 87% демократів, 23% республіканців та 60% незалежних виборців.

Опитування проводилося під час ударів по Ірану силами США та Ізраїлю й завершилося до того, як стало відомо про перших американських загиблих у цій операції. Унаслідок бойових дій загинули троє американських військових, ще п’ятеро отримали серйозні поранення, що спричинило новий, непередбачуваний конфлікт на Близькому Сході.

Серед прихильників Трампа підтримка ударів все ж домінує: приблизно 55% республіканців схвалюють дії влади, тоді як 13% - ні. Проте 42% однопартійців заявили, що будуть менш схильні підтримувати кампанію, якщо через неї "американські війська загинуть або будуть поранені".

Рейтинг схвалення Трампа трохи знизився до 39%, що на один пункт нижче порівняно з опитуванням від 18-23 лютого, зазначає агентство. Результати опитування свідчать:

"Ці удари сталися за три дні до перших праймеріз у США, які визначать, чи зможуть республіканці зберегти більшість у Конгресі на наступні два роки. Темою номер один для виборців залишається економіка, значно випереджаючи питання зовнішньої політики".

Економічні побоювання

Близько 45% опитаних, у тому числі 34% республіканців і 44% незалежних, заявили, що вони менш імовірно підтримували б кампанію проти Ірану, якщо ціна на бензин чи нафту в США зросте. Аналітики відзначили, що ціни на нафту марки Brent зросли приблизно на 10% до майже $80 за барель, і деякі прогнозують їхнє зростання до $100 через ескалацію конфлікту.

Опитування охопило 1 282 дорослих американців і має похибку ±3 процентні пункти, додає ЗМІ.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 28 лютого США завдали удару по Ірану. За словами президента Дональд Трамп, метою операції є знищення ядерного потенціалу та загрози з боку іранського режиму. Під час атаки загинули верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї та командувач КСІР. Тимчасово влада в країні перейшла до ради з трьох осіб на чолі з аятоллою Арафі. На думку Трампа, активна фаза операції може тривати до 4 тижнів.

Глава Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані заявив, що країна не буде вести переговори з представниками США. Таким чином він відреагував на публікації у ЗМІ на те, що офіційні особи в Тегерані планують відновити переговори з Вашингтоном.

