Центр Вашингтона заблокували військові.

У Вашингтоні проходить підготовка до інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Вона відбудеться за незвичних умов: через коронавірус та нещодавній штурм Капітолію довелося скасувати більшість масових заходів. Все середмістя столиці перекрили.

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Також у Вашингтоні посилили правила безпеки: у місті закривають 10 станцій метро, парки та місця відпочинку. У центрі столиці створюють контрольно-пропускні пункти. Дороги до Капітолію загородили бетонними блоками і металевими огорожами. На в'їзді до Вашингтону висять написи і закликом утриматися від поїздок до столиці.

Обрання Байдена президентом США

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик має посісти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого мали були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку до Капітолію було направлено Національну гвардію США.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде за посилених заходів безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: Олег Давигора