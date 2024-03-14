Напівпровідники стали чи не ключовим полем геополітичної битви між провідними світовими державами.

Індійський уряд, який активно купує російську нафту, дав старт проекту вартістю 15 млрд доларів із будівництва трьох заводів, що будуть виробляти напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді у своєму відеозверненні, пише Hindustan Times.

"‎13 березня 2024 року – особливий день в зусиллях Індії стати центром виробництва напівпровідників"‎, – заявив державний діяч.

Перше підприємство в Індії, де вироблятимуть напівпровідники, збудує Tata Electronics Private Limited. Місцем будівництва обрали штат Гуджарат, розташований на заході Індії.

Відео дня

Інша компанія, яка входить до цієї ж промислової групи, побудує завод зі складання та випробування напівпровідників в штаті Ассам (північно-східна Індія). Окрім того, індійська CG Power and Industrial Solutions Limited побудує у Гуджараті завод, де збиратимуть і тестуватимуть чипи.

Напівпровідникове протистояння

За рахунок таких інвестицій уряд Індії прагне перетворити країну на глобальний виробничий центр і скласти конкуренцію провідним світовим державам. Нагадаємо, напівпровідники перетворилися в одне з ключових полів геополітичного протистоянні США та КНР.

У минулому році повідомлялось, що американська адміністрація працює над подальшим посиленням обмеження експорту обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю. Водночас Пекін оголосив про заборону на поставки мікросхем пам'яті американського виробника Micron, і у Вашингтоні заявили, що "не терпітимуть" таких дій.

Наразі Сполучені Штати мають кілька основних виробників мікросхемного обладнання: це Applied Materials, KLA і Lam Research. Разом із японською Tokyo Electron і європейською ASML Holding вони займають домінуючі позиції у галузі. На думку експертів, без доступу до їхньої продукції побудувати лінії, здатні виробляти найсучасніші мікросхеми, неможливо.

Також нагадаємо, що ще у 2022-му адміністрацією Джо Байдена були введені нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чипів до Росії і КНР. Мова йшла про графічні процесори, які продають компанії Nvidia і Advanced Micro Devices.

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