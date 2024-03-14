Індійський уряд, який активно купує російську нафту, дав старт проекту вартістю 15 млрд доларів із будівництва трьох заводів, що будуть виробляти напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нарендра Моді у своєму відеозверненні, пише Hindustan Times.
"13 березня 2024 року – особливий день в зусиллях Індії стати центром виробництва напівпровідників", – заявив державний діяч.
Перше підприємство в Індії, де вироблятимуть напівпровідники, збудує Tata Electronics Private Limited. Місцем будівництва обрали штат Гуджарат, розташований на заході Індії.
Інша компанія, яка входить до цієї ж промислової групи, побудує завод зі складання та випробування напівпровідників в штаті Ассам (північно-східна Індія). Окрім того, індійська CG Power and Industrial Solutions Limited побудує у Гуджараті завод, де збиратимуть і тестуватимуть чипи.
Напівпровідникове протистояння
За рахунок таких інвестицій уряд Індії прагне перетворити країну на глобальний виробничий центр і скласти конкуренцію провідним світовим державам. Нагадаємо, напівпровідники перетворилися в одне з ключових полів геополітичного протистоянні США та КНР.
У минулому році повідомлялось, що американська адміністрація працює над подальшим посиленням обмеження експорту обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю. Водночас Пекін оголосив про заборону на поставки мікросхем пам'яті американського виробника Micron, і у Вашингтоні заявили, що "не терпітимуть" таких дій.
Наразі Сполучені Штати мають кілька основних виробників мікросхемного обладнання: це Applied Materials, KLA і Lam Research. Разом із японською Tokyo Electron і європейською ASML Holding вони займають домінуючі позиції у галузі. На думку експертів, без доступу до їхньої продукції побудувати лінії, здатні виробляти найсучасніші мікросхеми, неможливо.
Також нагадаємо, що ще у 2022-му адміністрацією Джо Байдена були введені нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чипів до Росії і КНР. Мова йшла про графічні процесори, які продають компанії Nvidia і Advanced Micro Devices.