Одним з джерел для Франциска є російський посол у Ватикані.

Інформацію про війну в Україні Папа Римський Франциск отримує з багатьох джерел, включаючи російського посла при Святому Престолі. Про це заявив посол України у Ватикані Андрій Юраш в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, Франциск – дуже сильна особистість з власним усталеним світоглядом. Тому він знайомиться з інформацією з різних джерел.

Зокрема, понтифік подивився двогодинний фільм відомого українсько-американського режисера Афінеєвського про звірства росіян у цій війні.

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"Папа отримав абсолютно весь комплекс [інформації] через дві години. Це було так би мовити концентровано, я дуже вдячний режисерові Афінеєвському за цей фільм, він дуже емоційний. Але це ще одне джерело", – розповів український посол.

Крім того, Папа зустрічається з українськими церковними ієрархами та приватними особами. Дипломат зазначив, що Франциск прагне диверсифікувати джерела інформації, тому поряд з іншими одним з джерел інформації про війну для Папи є посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв. Але не тільки він.

"Наприклад, впізнаваний контакт, такий Севастьянов є, представник російських старообрядців, що знаходиться в особистій дружбі з Папою. І він саме через Севастьянова доносить певні меседжі в Росію, Севастьянов їх озвучує і навпаки", – сказав дипломат.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Папа Римський Франциск неодноразово засуджував російське вторгнення в Україну і закликав до миру. У своїх виступах він часто називає українців мучениками і страждальцями.

Одночасно він не вважає Росію єдиною винуватицею війни і намагається знайти якісь зовнішні сили, які нібито підштовхнули Кремль до нападу.

Попри протести українців, Ватикан вже двічі влаштовував ритуальне "примирення" українців і росіян на Великдень – в цьому і минулому році. При цьому Ватикан чомусь не враховує, що російське суспільство не готове припинити війну, без чого примирення неможливе апріорі.

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