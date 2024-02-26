У випадку військової агресії Китаю це ставить під загрозу життя американського військового персоналу.

Член Палати представників республіканець Майк Галлахер направив Ілону Маску листа, в якому заявив, що супутниковий широкосмуговий зв’язок, який надається через підрозділ компанії Starshield, неактивний на Тайвані та поблизу острова, пише The Wall Street Journal з посиланням на копію листа.

"SpaceX, можливо, припиняє надавати послуги широкосмугового доступу до інтернету на Тайвані та навколо нього, можливо, порушуючи договірні зобов’язання SpaceX з урядом США", – повідомив Галлахер з посиланням на свої джерела.

Конгресмен висловив стурбованість через ситуацію, що склалась. На його думку, це зокрема ставить під загрозу життя та здоров'я американського військового персоналу у випадку китайської агресії. Представники SpaceX відмовились від коментарів.

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Раніше стало відомо, що компанія SpaceX уклала секретний контракт з урядом США на 1,8 мільярда доларів на розвиток секретної супутникової програми під назвою Starshield. Вона призначена для клієнтів, що займаються національною безпекою.

Фактично мова йде про військову версію Starlink. Супутники Starshield мають вдвічі більші розміри, ніж цивільні. На них також встановлено додаткове сенсорне навантаження для дистанційного зондування землі. Відомо, що для системи використовують значно більш потужне шифрування, ніж для цивільної версії.

Starlink та російсько-українсько війна

Раніше повідомлялось, що російські війська масово використовують систему Starlink на окупованих територіях. Для цього росіяни купують Starlink через Дубай із повністю ліцензованими акаунтами. Інформацію підтвердили в українській розвідці.

Пізніше Ілон Маск назвав повідомлення "помилковими". Він робить акцент на тому, що SpaceX не продає прямо або побічно термінали росіянам.

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