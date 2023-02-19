Парламентарі Іспанії вирішили полегшити страждання жінок під час їхнього "особливого" періоду жіночого циклу.

Парламентарі Іспанії вирішили допомогти жінкам дати раду особливо болючим менструаціям, запровадивши для них офіційний відпуск на цей період.

Відповідний закон депутати ухвалили на цьому тижні, в четвер, пише Euronews. Йдеться про дозвіл брати оплачувану "менструальну відпустку" терміном від трьох до п'яти днів. Передбачається, що всі відповідні витрати покриватиме система державного соціального забезпечення Іспанії.

"Закон дає право на триденну оплачувану "менструальну відпустку" із можливістю її продовження до п’яти днів для жінок із менструацією, здатною викликати непрацездатність, спричиняючи сильні болі, запаморочення, нудоту та навіть блювоту", - йдеться у матеріалі.

Також видання зазначає, що для отримання "менструальної відпустки" жінкам потрібно відвідати лікаря й оформити відповідну довідку.

Таким чином Іспанія стала першою країною ЄС, яка запровадила відповідний закон, визнавши потребу деяких жінок у відпочинку під час їх "особливого" періоду менструального циклу.

Більш того, за даними видання, це тільки перший закон у законодавчому пакеті парламентарів щодо сексуальних та репродуктивних прав громадян Іспанії. В подальшому законодавці планують прийняти закони щодо дозволу на аборт та зміну статі громадянам, яким вже виповнилось 16 років.

Рішення про "менструальну відпустку" в Іспанії - що передувало

Нагадаємо, що пропозиція щодо відповідного закону про "менструальну відпустку" виникла в урядовців Іспанії ще у 2022 році. Зокрема, в травні іспанський Кабмін схвалив відповідний законопроект, що надає оплачувану відпустку "через хворобу" жінкам, які страждають від сильних менструальних болів. Однак тоді ця ініціатива не була остаточно прийнята.

Повідомлялося, що цей закон має отримати схвалення з боку іспанського парламенту, який анонсував відповідне голосування не раніше, ніж через декілька місяців.

Тоді ЗМІ підкреслювали, що відповідний закон лобіював прем'єр-міністр-соціаліст Педро Санчес, який зробив права жінок пріоритетом для уряду.

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